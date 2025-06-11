Российские туроператоры планируют противостоять возращению Booking и Airbnb

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Туристические операторы из России планируют ограничить возможность вернуться в страну популярным сервисам бронирования жилья Booking и Airbnb. Об этом в среду, 11 июня, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Он добавил, что подобные меры необходимы для того, чтобы противостоять монополизации рынка. Также причиной стало нежелание предоставлять иностранным структурам неограниченный доступ к персональным данным.

— Задача государства на данном этапе — поддержать дальнейшее развитие отечественных туристических онлайн-сервисов. У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом, — цитирует слова Брагина Интерфакс.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что неожиданным открытием в туристической индустрии за последний год стал растущий интерес россиян к северу.

Она также сообщила, что цены на проживание в отелях в России за последний год выросли на 10–20 процентов. Среди самых популярных внутренних направлений — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Северный Кавказ.