«Оденьтесь!» Почему жители Сочи взъелись на туристов

Несмотря на то, что сезон летних отпусков только начался, толпы туристов уже заполонили практически все отели и курортные пляжи основных точек внутреннего туризма России. В приоритете отдыхающих, по-прежнему, значатся Горный Алтай, Забайкалье, Дальний Восток и, конечно же, Краснодарский край. Сочи, Анапа, Геленджик… рай земной! Однако во время отдыха зачастую не обходится без эксцессов – противостояния между местным населением и приезжими. О том, что может спровоцировать конфликт, который наверняка приведет к испорченному отпуску, и как этого избежать - в нашей статье.

© runews24.ru

Туриста видно издалека!

В этом году Сочи, где, как известно, «темные ночи» вновь в лидерах по посещаемости. И хоть лето только началось, в этом поистине райском уголке Кубани уже негде упасть даже яблоку, не говоря уж об отдыхающих. Однако чем больше приезжих, тем вероятней шанс «засветиться» в криминальной хронике.

Но как, спросите вы, можно отличить коренного сочинца от жителя того же Барнаула? И почему обязательно между ними должны случиться какие-то разногласия? Все дело, оказывается, в ментальности и образе жизни. Об этом изданию «Вокруг света» рассказала Юлиана Шунина, основатель и руководитель ряда пиар-агентств, вот уже более 15 лет живущая в Сочи, куда она переехала из Магнитогорска.

«Своей здесь я себя не чувствовала довольно долго, - поделилась Юлиана. - По-настоящему местной я стала, когда у меня появилась семья, а с ней - потребность закрепиться. Мы построили дом в живописном селе в окрестностях, и где-то с 2015 года я начала прирастать к Сочи. Сегодня я смотрю на город, его жителей и гостей с позиции местной и, конечно, сразу вижу туристов».

Первый, возможно, основной признак – внешний вид и поведение. До недавних пор раздражение сочинцев вызывали туристы, которые вели себя вызывающе, не уважали окружающих и считали, что все вокруг им должны. Правда, сегодня, по личным наблюдениям Юлианы Шуниной, таковых, к счастью, стало гораздо меньше.

Юлиана Шунина знает, как отличить туриста от местного жителя

Во-первых, на ситуацию влияет тренд на внутренний туризм. Местный бизнес стремится работать так, чтобы гость захотел вернуться, стал постоянным, а значит, нужна большая осознанность в плане сервиса. Сегодня она характерна уже не только для крупных отелей и премиальных ресторанов, но и для небольших частных гостиниц и кафе.

Во-вторых, сами туристы, которые во время поездок по стране знакомятся с культурой, укладом и ментальностью разных регионов, стали более сдержанно вести себя, возможно, осознав, что, помимо людей, задействованных в турсфере, к которым у них могут быть определенные претензии, есть и другие категории, что называется «совсем ни при чем».

«Невероятно, но факт: даже людей в купальниках за пределами пляжа действительно стало меньше, - уверяет Юлиана. - А ведь это всегда был стопроцентный «маркер» отдыхающих, который вводил в недоумение местных. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сочинские фотографы три года назад даже устроили акцию - вышли на улицы города в купальниках, держа в руках таблички с красноречивыми надписями: «Оденьтесь!», «Одежда украшает туриста» и «Не ходи по городу в купальнике!»

Пожалуй, самый характерный признак, по которому можно узнать туриста хоть в Сочи, хоть на Байкале - стремление заснять буквально каждый куст и сделать непременное селфи с пальмой или каким-нибудь мало-мальски значимым памятником истории.

Туристы обычно фотографируют все подряд

Испортить отпуск? Легко!

Что касается конфликтов, то и дело вспыхивающих между приезжими и местным населением, они, как правило, возникают по разным причинам. К примеру, наплыв туристов может привести к перегруженности общественного транспорта, очередям в магазинах и переполненности ресторанов, пляжей и скверов. Конечно, все это вызывает определенное недовольство рядовых жителей.

Учитывая, что туристы не всегда бережно относятся к природе тех мест, куда приезжают отдыхать, к ее историческому и культурному наследию, это также может спровоцировать негативную ситуацию. Ну и, естественно, в сезон летних отпусков, как правило, повышаются цены на жилье, продукты и бытовые услуги, что не может не раздражать местное население.

Получается: с одной стороны – туризм приносит регионам значительную финансовую прибыль, с другой – нарушает привычный уклад жизни коренных жителей. Последних беспокоит ухудшение экологии, а приезжим, как правило, это «до лампочки». Все равно через неделю-две они уедут и, возможно, никогда сюда больше не вернутся.

Некоторых туристов не особо заботит местная экология

Как считают специалисты в сфере турбизнеса, компромисс можно найти лишь в случае, когда обе стороны пойдут навстречу друг другу. В противном случае – испорченный отпуск, полицейский протокол и повестка в суд… А как вы, уважаемые читатели, ведете себя, когда приезжаете отдыхать в другой регион?