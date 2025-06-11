Число бронирований туристического жилья выросло в Подмосковье

Количество бронирований туристического жилья в Московской области увеличилось в полтора раза на праздники с 12 по 15 июня, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МТС.

«По сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Подмосковье на июньские праздники увеличился почти в полтора раза. К такому выводу пришли специалисты МТС, проанализировав обезличенные данные отельного консолидатора Bronevik.com», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что основной причиной такого всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило четыре дня отдыха подряд – с 12 по 15 июня.

При этом лидером среди подмосковных городов по спросу на длинные выходные стала Коломна с долей 18% от всех заказов. Далее с заметным отрывом идут Сергиев Посад (6%), Волоколамск и Клин (по 5%) и Звенигород (4%).

В компании рассказали, что средний чек за ночь в праздничные дни составляет 7 тыс. 100 руб., средний срок, за который бронировали туристическое жилье на праздничные даты, – 26 дней, а средняя длительность проживания – два дня.

Уточняется, что Коломна стала лидером по бронированию жилья в Московской области не только на праздничные дни, но и на весь летний период. Так, спрос на этот город вырос в полтора раза год к году (плюс 53%) и составил 8% от всех заказов в Московской области. При этом на втором месте – Сергиев Посад с долей 4%. Еще в топ-5 наиболее популярных локаций для подмосковного туризма вошли Клин, Воскресенск и Красногорск (по 3%).

В пресс-службе добавили, что лидером по приросту туристического спроса на лето стал небольшой город на севере Московской области – Яхрома. Здесь число заказов по сравнению с 2024 годом выросло почти в три раза.

«Город, более известный как центр горнолыжного отдыха, активно набирает популярность и в летний сезон. Туристов привлекают оборудованные пляжи Яхромского водохранилища – одного из самых чистых водоемов в Подмосковье, возможности для активного отдыха на природе: велопрогулки, рыбалка и другие. Транспортная доступность от Москвы также делают этот город привлекательным для жителей столицы для коротких поездок на выходные», – отметили в компании.

Там пояснили, что средний чек за летнее бронирование туристического жилья в Подмосковье сейчас составляет 6 тыс. 200 руб. за ночь, а треть от всех запланированных путешествий составляют поездки выходного дня с бронированием жилья на одну–две ночи.

Кроме того, самым востребованным типом размещения на лето в Подмосковье остаются отели и мини-отели (71% от всех заказов). Так, апартаменты и гостевые дома выбрали 10% туристов. При этом быстрее всего растет популярность глэмпингов. Их доля от всех бронирований невелика – всего 2%, но по сравнению с прошлым летом количество заказов увеличилось почти в два с половиной раза.