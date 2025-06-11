В Красноярске запустили первый маршрут научно-популярного туризма. Ученики шестого класса в восторге - такой увлекательной экскурсии они не ожидали.

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Ребята посетили учебно-демонстрационный центр ракетно-космической техники Сибирского госуниверситета им. М.Ф. Решетнева. Были в планетарии. "Мы впервые увидели Млечный Путь! Узнали, что звезды - огромные светила, даже больше Солнца!" - восторгались дети. И это только часть двухдневного маршрута "Наука и космос". На него в сопровождении взрослых приглашают детей от 10 до 18 лет. В маршрут также входят знакомство с городом с воды на экологичном судне Ecocruiser, посещение смотровой площадки Красноярской ГЭС - одной из крупнейших в мире. Завершается он в интерактивном музее науки "Ньютон Парк", где ребята проводят эксперименты.

"Особенно важно отметить интерактивность маршрута, - сказал исполнительный директор Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности Владимир Бывшев. - Участники смогут не только увидеть, но и принять непосредственное участие в экспериментах, познакомиться с работой ученых и даже прикоснуться к процессу создания космических аппаратов. Это превращает путешествие в увлекательное образовательное приключение, которое может вдохновить молодых людей на выбор профессии в сфере науки и технологий".

С 2022 по 2031 год в России проходит Десятилетие науки и технологий. Среди его задач - привлечь к исследованиям молодежь. Научно-популярный туризм помогает узнать, как развивается наша наука, увидеть ее достижения, побывать в лабораториях. Уже создано более 70 таких маршрутов.