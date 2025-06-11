Во Внуково в 2026 году может измениться процедура сдачи багажа

Аэропорт Внуково в рамках пилотного проекта планирует установить два киоска самостоятельного оформления и сдачи багажа в зоне регистрации в конце 2026 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В международном аэропорту Внуково в конце 2026 года планируется запуск пилотного проекта по установке двух киосков самостоятельного оформления и сдачи багажа», – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что киоски планируется разместить в зоне регистрации.