Двухэтажный скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России после поездки из Москвы в Санкт-Петербург с рекордным количеством пассажиров. Об этом Российских железных дорог (РЖД).

Уточняется, что состав отправится с Ленинградского вокзала Москвы 11 июня. Он повезет в Северную столицу 1,5 тысячи пассажиров, став лидером в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Ранее стало известно, что прямое железнодорожное сообщение между Россией и КНДР будет восстановлено с 17 июня. Уточнялось, что курсирование поездов между Пхеньяном и Москвой будет два раза в месяц, а с 19 июня запустят составы между столицей Северной Кореи и Хабаровском.