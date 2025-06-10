Кировская область намерена увеличить турпоток

Власти Кировской области ожидают сохранения роста туристического потока в регионе в 2025 году за счет событийного туризма, в частности, празднования Всероссийского сельского Сабантуя. По итогам года турпоток планируется увеличить на 10%. Об этом сообщил ТАСС на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!" зампред регионального правительства Евгений Габсаматов.

В 2024 году Киров отметил 650-летие, также город стал новогодней столицей России, а Кировская область побила многолетний рекорд по туризму: регион посетили около 1 млн человек.

"У нас основным мероприятием является сегодня Сабантуй, мы на него бросили все силы. В рамках "Города добрых соседей", в рамках межрегионального фестиваля "Державная Россия", в рамках интеграции с Москвой и Санкт-Петербургом мы все мероприятия, которые запланировали, мы их ведем. То есть тот темп, который мы взяли, в том числе в рамках конгрессно-выставочной деятельности, мы продолжаем, в том числе напитываем новыми событиями, такими как Сабантуй. [Турпоток] планируем как минимум сохранить, а как максимум - приумножить на 10%", - сказал Габсаматов.

Как уточнил руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов, Кировская область граничит с девятью субъектами РФ, поэтому рост турпотока в том числе ожидается за счет гостей из соседних регионов - по программе мероприятий "Город добрых дел", которая направлена на развитие отношений с соседними регионами.

О форуме

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. Организатор МТФ "Путешествуй!" - Фонд Росконгресс совместно с Минэкономразвития РФ при поддержке правительства России. ТАСС - стратегический медиапартнер.