Туристы отравились в «космическом» круизе на остров Валаам

Туристы пожаловались на отравление во время тематического круиза «В космос», который проходит с 9 по 11 июня по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург. Как оценивают масштабы сами очевидцы, недомогания почувствовали более 10 человек. ЧП, как пишет издание «Фонтанка», случилось на теплоходе «Юрий Андропов». По словам одного из туристов, проблемы начались после вчерашнего ужина, теперь некоторые отдыхающие принимают лекарства и опасаются покидать борт судна.

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«Угораздило быть тут. Я с семьей ощутил эту прелесть на себе. Судя по тому, что перед медпунктом на корабле стояло больше 10 человек и все выходили с активированным углем, круиз удался», – рассказал участник круиза.

По его словам, на ресепшен теплохода зафиксировали все обращения, пообещав связаться.

В комментариях туристы отмечают, что в прошлых рейсах ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину на борту «Юрия Андропова» претензий не было:

«Мы только вчера сошли на берег с круиза. Питание мне понравилось, все было на высоте».

Также отдыхающие надеются, что пострадавшие получат возврат стоимости тура. Основания для этого есть. По словам юриста Игоря Косицына, при некачественном оказании услуг потребитель вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости услуг по договору, которое может достигать 100%:

«Доказать туристам нужно будет факт отравления – что оно произошло при оказании услуг, то есть во время круиза. Также будет иметь значение, в какой день это случилось: в первый день круиза и вся поездка была испорчена, посередине или, например, в последний. Помимо этого, можно требовать и компенсации морального вреда».

Редакция TourDom.ru направила запрос с предложением прокомментировать ситуацию в компанию «Водоходъ», организовавшую круиз, но ответа пока не получила.

Случай на «Юрии Андропове» не первый в нынешнюю навигацию. В прошлом месяце вспышка норовирусной инфекции была зафиксирована на теплоходе «Михаил Булгаков». По данным Роспотребнадзора, с 19 по 28 мая за медпомощью обратились более сотни человек. Тяжелых случаев не зафиксировано. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили дело о нарушении санитарных норм, судно временно отстранили от круизов. Кроме того, массовое пищевое отравление среди туристов произошло на борту теплохода «Русь Великая», который совершал круиз по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Соловецкие острова. В результате очередной рейс перенесли с 7 на 17 июня.