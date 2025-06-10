Туристический потенциал России представили на форуме «Путешествуй!»

Инвестиции в туристическую инфраструктуру России превысили триллион рублей. Как подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин, это на треть больше, чем годом ранее. Индустрию туризма обсуждали в Москве на международном форуме «Путешествуй!». Тема этого года – «Открой Россию», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Дагестан встречает гостей туристического форума традиционным танцем, а кубанский ансамбль наглядно демонстрирует, что горячим на российском юге бывает не только воздух. Теплый прием туристам обещают абсолютно все участники, независимо от региона, потому что в каждом есть на что посмотреть. Камчатка приглашает порыбачить в Тихом океане и съездить на вулканы, а Карелия заманивает разнообразием природы и местным колористом.

Варианты будущих путешествий можно выбрать прямо на форуме. Специалисты туристической отрасли рассказывают о самых интересных экскурсионных маршрутах и выгодных сезонных предложениях на отдых в разных российских регионах. Купить туры можно прямо у стендов.

Форум «Путешествуй» проводится уже в пятый раз, но только в этом году он получил статус международного. Приехали делегации из более чем 30 стран. Восемь государств представили российской аудитории свои туристические маршруты, культурное наследие и свой национальный бренд.

Так, Узбекистан угощает сладостями. За последние годы россияне стали чаще выбирать республику для туризма: на майские это направление вошло в топ-10.

Наргиза Вахидова, генеральный директор туристической компании:

«В Узбекистане есть на что посмотреть. Это и исторические города, и природа».

Представители российской туриндустрии сейчас активно ищут новые возможности для развития. Крупнейший туристический форум России «Путешествуй!» для них в этом плане — лучшая площадка.

Но форум — это, конечно, не только дегустации, концерты, выставки. В деловой программе более 60 пленарных сессий по самым разным темам. Одно из главных мероприятий — пленарное заседание «Открывая Россию. Как путешествия меняют страну».

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

«Без инвестиций не было бы. Ни одна экономика не растет в стране так, как туризм. Важно поддерживать бизнес, вкладываться в туризм. Одно из направлений — программа льготного кредитования. Надо отметить, что туризм меняет более 50 различных направлений экономики. Эта экономика делается в регионах субъекта».

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

«Путешествия — это всегда про перемены. Когда люди путешествуют, создаются новые рабочие места, меняются и отстали, растет качество турпродуктов. Государство поддерживает все эти изменения через нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Форум проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одна из главных целей — повысить роль туристической отрасли в экономике страны и увеличить число туристических поездок до 140 миллионов к 2030 году.