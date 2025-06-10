Турпроект «Серебряное ожерелье России» станет еще масштабнее

Проекты "Лица Серебряного ожерелья" и "Музейные жемчужины в Серебряном ожерелье" станут частью межрегионального туристского комплекса "Серебряное ожерелье России". Об этом на международном туристическом форуме "Путешествуй" сообщила заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

"Два новых проекта [находятся] на выходе. Один проект будет презентован 10 июля в городе Тихвин, <...> этот проект будет называться "Лица Серебряного ожерелья". <...> И еще один проект будет представлен и озвучен на культурном форуме <...> в сентябре - <…> "Музейные жемчужины в Серебряном ожерелье", - сказала она.

Совершаева рассказала, что проект "Лица Серебряного ожерелья" будет посвящен людям, которые родились в местах "Серебряного ожерелья России" и проделали большую работу для развития этих мест. В свою очередь второй проект "Музейные жемчужины в Серебряном ожерелье" будет создан совместно с Русским музеем.

"Этот проект будет [работать] <...> с применением современных технологий. И он дойдет до маленьких городов, деревень, поселков, где люди точно не смогли бы увидеть те прелести, которые готов предоставить Русский музей", - отметила она.

Кроме того, зампредседателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева напомнила, что 9-10 июля в Тихвине пройдут мероприятия, посвященные наделению Тихвина статусом столицы "Серебряного ожерелья России". Она добавила, что на Петербургском международном экономическом форуме будет подписано соглашение между Тихвином и сетью гостиниц Cosmos о строительстве в городе гостиницы.

"Мы готовы принять столицу, носить ее с достоинством и ждать туристов, которые с каждым годом будут только увеличиваться", - отметила Голубева.

"Серебряное ожерелье России" - межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих населенные пункты северо-запада страны, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В проекте участвуют 11 субъектов, входящих в состав федерального округа: Санкт Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.