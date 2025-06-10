В российских поездах стало больше кондиционеров

В этом летнем сезоне у туристов, путешествующих по железным дорогам, стало чуть меньше шансов оказаться в вагоне без кондиционера. Как рассказали в ФПК, доля такого подвижного состава уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. Теперь специальными системами не оснащены лишь 8 вагонов из сотни. В 2024-м это соотношение было примерно 1 к 10.

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Если говорить в абсолютных цифрах, то количество вагонов со встроенным охлаждением увеличилось на 463 штуки. А всего их порядка 15,2 тыс. при общем парке в 16,5 тыс. За год перевозчик закупил без малого шесть сотен вагонов, но 394 пришлось списать. В итоге общая численность подвижного состава увеличилась на 200 единиц.

Сам по себе факт увеличения количества современных вагонов, конечно, хорош. Но главное, чтобы установленные системы кондиционирования еще и справлялись с нагрузками и высокой температурой. В минувшем летнем сезоне большое количество жалоб туристов было не на старые вагоны, где жара в летний зной вполне ожидаема, а на неработающие кондиционеры в пути в более современном подвижном составе.

На текущий момент в соцсетях РЖД пока что нет больших нареканий от туристов, уже отправившихся в путь на южных поездах. За июнь замечена лишь одна жалоба на поезд Астрахань – Анапа. В минувшее воскресенье ехать там было некомфортно:

«В вагоне жара +31. Жаловались проводнику. Он не реагирует. Требовали начальника поезда – не приглашает».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы отсудили у РЖД 283 тыс. руб. за 30-градусную жару в вагоне поезда Екатеринбург – Адлер. Сумма этого иска стала, пожалуй, самой большой из аналогичных споров между пассажирами и перевозчиком в суде. Но порой ограничивались и компенсацией в 20 тыс., и даже штрафом в 15 тыс. для начальника вагонного участка, выпустившего подвижной состав на маршрут.