Между Грозным и Адлером запустят прямое ж/д сообщение

Между Грозным и Адлером в течение лета будут ходить беспересадочные вагоны, благодаря чему жителям Чечни будет проще добираться до курортов Черноморского побережья Кавказа поездом.

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«Чеченская Республика получит прямое железнодорожное сообщение с Черноморским побережьем. С 12 июня и до конца лета между Грозным и Адлером будут курсировать беспересадочные вагоны (в настоящее время прямых рейсов на этом направлении нет)», — сообщается в телеграм-канале компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Беспересадочные вагоны войдут в состав поездов № 402/401 Грозный — Гудермес и № 572/571 Адлер — Махачкала. Поезда будут ходить два раза в неделю. Отправление из Грозного предусмотрено по четвергам и воскресеньям в 15:00 (в составе поезда № 402/401), из Адлера — по пятницам и понедельникам в 18:16 (в составе поезда № 572/571). Вагоны будут перецеплять на станции Гудермес в Чечне.

Составы также будут делать остановки на станциях Сочи, Лазаревская, Туапсе, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Прохладная, Моздок и других. Билеты уже в продаже.

«Прямой маршрут и удобное расписание позволят создать больше возможностей как для организации отпуска, так и для регулярных поездок жителям и гостям Чеченской Республики и Краснодарского края», — отмечается в сообщении.

Напомним, прямой поезд между Махачкалой и Адлером начал ходить с 6 июня. Железнодорожный состав следует через территорию пяти регионов СКФО.