Иностранным сервисам бронирования жилья могут ограничить возвращение в РФ

Возвращение в Россию иностранных сервисов, в том числе Booking.com и Airbnb, перечеркнет усилия по созданию технологического суверенитета России в отрасли цифрового туризма. Об этом заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на парламентских слушаниях профильного комитета Госдумы в рамках форума "Путешествуй". Эксперты согласились с этим мнением.

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"Задача государства на данном этапе - поддержать дальнейшее развитие отечественных туристических онлайн-сервисов. У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранных структур с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок", - отметил он.

Александр Брагин подчеркнул, что сейчас обсуждаются законы о возвращении иностранных компаний - но они не касаются дочерних структур, которые формально не закрыты, находятся в "спящем" состоянии, и, как следствие, могут быстро возобновить деятельность на территории РФ. В частности, такая "дочка" осталась у Booking.com, отмечают в ассоциации.

"Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти", - отметил директор АТАГ.

Он напомнил, что до момента своего ухода с российского рынка Booking.com и Airbnb фактически доминировали, занимая до 75-80%, и навязывали жесткие условия отелям и арендодателям. После их ухода россияне при попытке бронирования за рубежом также сталкивались с "дискриминацией по паспорту".

"За прошедшие три года российские участники полностью заместили ушедших иностранцев, создали по-настоящему конкурентную среду, сделали существенные инвестиции в рабочие места и качество продукта для потребителя. Наша общая задача - сохранить и приумножить этот прогресс", - заключил он.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский считает, что это разумное предложение.

"Я считаю, что наши платформы достаточно развились за последнее время. Выросла конкуренция. Качество сервиса не отстает от зарубежных аналогов", - отметил он.

Эксперт добавил, что при наличии своих аналогов странно платить зарубежным сервисам за организацию путешествий внутри страны и выводить при этом из государства огромные деньги.

"Вознаграждение сервиса составляет 15-20% от стоимости услуг, если это будут иностранные сервисы, эти деньги будут работать на экономику других стран", - сказал Уманский.

В мировой практике уже есть прецеденты, когда ограничивается работа иностранных платформ, говорит гендиректор фонда "Центр стратегических разработок" Павел Смелов.