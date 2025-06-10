В Тверской области строят новые отели и экофермы

В Торжке строится новый отель на 95 номеров с инвестициями в 667 млн рублей, который станет важным объектом туристической инфраструктуры. Одновременно в регионе развивают экодеревню «Мыс Барутино», где производят натуральные продукты и создают условия для экологического отдыха.

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Тверская область становится центром притяжения для любителей экотуризма. Регион активно развивает новые направления для путешественников, делая ставку на комфортный и экологичный отдых. В Торжке уже началось строительство современного четырехзвездочного отеля на 95 номеров, который откроет свои двери для гостей в ближайшие годы. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 667 миллионов рублей, что подчеркивает его значимость для развития туристической инфраструктуры области.

Параллельно в Осташковском округе реализуется не менее интересный проект – экодеревня кооператива "Мыс Барутино". Здесь уже выращивают экологически чистые ягоды и производят натуральные сладости, предлагая туристам не только отдых на природе, но и знакомство с sustainable-производством. Инвестиции в этот проект оцениваются в 200 миллионов рублей, пишет rusturinvest.ru.

Эти инициативы демонстрируют комплексный подход Тверской области к развитию туризма, где комфортабельные отели сочетаются с аутентичными эко-проектами. Регион постепенно превращается в популярное направление для тех, кто ценит баланс между современными удобствами и единением с природой.