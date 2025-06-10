Как изменился турпоток в Марий Эл за три года

Туристический поток в республику Марий Эл за три года вырос почти на треть, только за пять месяцев 2025 года регион посетили свыше 360 тыс. гостей. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".

"Наша задача - привлекать в регион как можно больше туристов, успехов в этом направлении у нас много, но перспектив для развития - еще больше: за три года турпоток в наш регион вырос более чем на 30%", - сказал Зайцев, отметив, что за пять месяцев текущего года республику посетило свыше 360 тыс. человек.

Глава региона также напомнил, что Марий Эл стабильно входит в топ-листы всероссийских и международных рейтингов, а именно - в топ-5 туров по России, топ-10 новых направлений для поездок, санатории Марий Эл входят в топ-5 по доступности летнего отдыха, Замок Шереметева - в топ-30 достопримечательностей страны, город Йошкар-Ола - в топ-10 самых необычных маршрутов России. Кроме того, заметил Зайцев, в прошлом году республика вошла в десятку лучших регионов России по профессиональному мастерству в сфере туризма и участвует в федеральной программе Discover Russia по продвижению туризма за рубежом.

В рамках форума власти региона подписали стратегическое соглашение с компанией "ТТ-Трэвел", целью которого станет повышение узнаваемости республики и увеличение числа прибывающих в Марий Эл гостей. Зайцев назвал такое сотрудничество "новым уровнем развития туризма".

"В республике реализуется комплексный мастер-план развития туристских территорий, охватывающий все аспекты туриндустрии: инфраструктуру, транспорт, размещение и развлечения, план включает 12 флагманских проектов, 32 быстрореализуемых инициативы, 43 долгосрочных проекта", - напомнил глава республики.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.