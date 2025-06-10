Туристам смягчат наказание за нарушение таможенных правил

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина о смягчении наказания за нарушения таможенных правил. За попытку провоза через границу наличных в сумме более 10 тыс. долларов без декларации предлагается не штрафовать автоматически, а в некоторых случаях ограничиться предупреждением, пишут «Ведомости».

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Такое решение будет приниматься с учетом обстоятельств и личности путешественника, а также в случае первичного нарушения. Статистика показывает, что лишь 1% граждан повторно игнорирует установленные законом правила.

Для тех, кто перевозит алкоголь и табак сверх установленных лимитов, штрафы также станут более предсказуемыми. Вместо взыскания в размере 50–200% от стоимости товаров будет введена фиксированная сумма в диапазоне от 5000 до 20 000 руб. Такие меры помогут снизить и затраты на экспертизу, проводимую специалистами для оценки изымаемых предметов.

Еще одно важное изменение касается оплаты штрафов: их смогут погашать третьи лица, что особенно актуально для иностранцев. По данным Минфина, до 40% неоплаченных взысканий приходится именно на эту категорию пассажиров.