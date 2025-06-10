Рынок цифрового туризма в России ждет резкий рост

Рынок цифрового туризма в России ожидает значительный рост в ближайшие годы. По мнению главы Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, доля россиян, использующих онлайн-сервисы для организации путешествий, может существенно увеличиться. Сейчас этот показатель достигает примерно 32%.

© runews24.ru

Согласно проведённому опросу, около трети россиян уже активно пользуются сайтами, предоставляющими информацию о достопримечательностях, и агрегаторами онлайн-бронирования билетов, отелей и экскурсий. При этом 57% участников исследования хотели бы иметь возможность заранее и детально спланировать свои поездки, чтобы посещать интересные места без трудностей. Чаще других такими сервисами пользуются жители крупных городов, молодёжь и люди среднего возраста (18–44 года), женщины и граждане с высоким уровнем дохода и высшим образованием.

Корнеев отметил, что туристические агрегаторы становятся важной частью цифровой экономики, однако проект закона, посвящённый регулированию платформенной экономики, не учитывает специфику туризма. Эксперты предлагают сохранить рамочный характер общего закона о цифровых платформах и дополнительно разработать для туристической отрасли отдельный законодательный акт, чётко описывающий особенности взаимодействия всех сторон — операторов, туристов и местного бизнеса.

Также предлагается создать единую государственную базу данных с подробным описанием всех туристических объектов страны. По словам Корнеева, это позволит объединить информацию, предоставленную региональными властями и предпринимателями, повысит её актуальность, увеличит доверие туристов и поможет снизить расходы бизнеса на продвижение своих услуг.

Укажем, что эксперт по туризму Котляр назвала недорогие направления для летнего отдыха. Напомним, что Бурятия вошла в число лучших бюджетных направлений для туризма в России.