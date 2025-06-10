Турэксперт рассказала, популярны ли путешествия выходного дня

В 2025 году на 10% увеличился спрос на туры выходного дня, кроме того, продолжает расти доля автопутешествий. Об этом в эфире радио Sputnik 10 июня заявила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.

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По ее словам, спрос на отдых внутри России вырос по сравнению с прошлым годом на 60%. Лидерами на летний период остаются Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Алтай, Карелия. Осипова отметила, что прирост составил 30%, при этом примерно на 23% вырос и средний чек на человека. Она добавила, что люди либо бронируют отели с меньшим числом звезд, либо сокращают время отдыха.

«На 10% в этом году по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на туры выходного дня. Растет и будет расти доля автопутешествий», — сказала Осипова.

Турэксперт также обратила внимание, что россияне стали чаще путешествовать на поездах и отправляться в речные круизы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о старте летнего отдыха в лагерях. Родителей призвали напомнить детям о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Важно тщательно мыть руки с мылом перед едой, после прогулок, контакта с животными. Не хранить быстро портящуюся еду рядом с личными вещами, не есть немытые фрукты и овощи. Также нельзя делиться с другими детьми в лагере персональными средствами личной гигиены, пишут региональные издания.