Косатки помогли мужчине осуществить его мечту

Косатки подарили туристу незабываемое приключение на Сахалине. Кадрами неожиданной встречи он поделился в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Запись сделал Александр Гась, посетивший остров Сахалин. Увидеть косаток он смог в заливе Анива.

На видео показано, как небольшая стая косаток не спеша выныривает из воды, показывая свои горбатые спины. Затем они поочередно появляются то слева, то справа от людей. В итоге троица черно-белых гостей попозировала на камеру, сопроводив лодку.

«Ах, обалдеть, обалдеть, обалдеть… моя мечта сбылась!» — описал свои впечатления от поездки Гась.

Он добавил, что встреча с косатками стала одним из самых ярких моментов в его жизни.

Ранее еще одна стая косаток подошла к россиянам и показала несколько трюков в Японском море. Незадолго до этого в Охотском море косатка также поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео.