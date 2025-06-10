Летом в столице куда приятнее ужинать на свежем воздухе — особенно, если перед глазами открывается прекрасный вид на город или Москва-реку. «Лента.ру» публикует подборку 15 лучших ресторанов Москвы с летними верандами: на крышах и во внутренних дворах, с живой музыкой и диджеями, самой разной кухней и напитками на любой вкус.

Лучшие рестораны Москвы с летними верандами

1. «Стрелка»

Где находится: Берсеневская набережная, 14/5

Берсеневская набережная, 14/5 График работы: понедельник — четверг с 10:00 до 23:00, пятница с 10:00 до 03:00, суббота с 12:00 до 03:00, воскресенье с 12:00 до 22:00

понедельник — четверг с 10:00 до 23:00, пятница с 10:00 до 03:00, суббота с 12:00 до 03:00, воскресенье с 12:00 до 22:00 Средний чек: 3000 рублей

3000 рублей Что попробовать: тальятелле с лососем и соусом песто — 1690 рублей; орзо с морепродуктами — 1290 рублей; панкейки с облепиховой сгущенкой — 450 рублей

тальятелле с лососем и соусом песто — 1690 рублей; орзо с морепродуктами — 1290 рублей; панкейки с облепиховой сгущенкой — 450 рублей Какая веранда: самая видовая

«Стрелка» — это модный ресторан на Берсеневской набережной с видом на реку и Храм Христа Спасителя. Завораживающая панорама открывается прямо с дощатой террасы заведения, где можно с комфортом отдохнуть на широких скамейках с подушками. А в солнечный день — спрятаться от жары под зонтами, заказав прохладный лимонад или коктейль.

В меню представлены блюда международной кухни. Здесь можно заказать цыпленка с трюфельным пюре, веллингтон с лососем, а на десерт — нежный пудинг с пломбиром и соленой карамелью.

2. Blanc

Где находится: Хохловский переулок, 7/9, стр. 5

Хохловский переулок, 7/9, стр. 5 График работы: воскресенье — четверг с 9:00 до 00:00, пятница — суббота с 09:00 до 03:00

воскресенье — четверг с 9:00 до 00:00, пятница — суббота с 09:00 до 03:00 Средний чек: 2500 рублей

2500 рублей Что заказывать: черная треска — 1390 рублей; имбирный цыпленок с соусом чипотле — 1150 рублей; тарт с малиной и ванилью — 840 рублей

черная треска — 1390 рублей; имбирный цыпленок с соусом чипотле — 1150 рублей; тарт с малиной и ванилью — 840 рублей Какая веранда: самая творческая

Уютный ресторан Blanc спрятался во внутреннем дворе дома в окрестностях Хохловки — самого атмосферного московского района. Внутри — большие окна в пол, много живых растений и теплый приглушенный свет. А снаружи — две красивые веранды между кирпичными фасадами, где на полу расстелены ковры, стоят мягкие диваны и кресла.

В ресторане можно попробовать поке с лососем и креветкой, Blanc-бургер, черную треску, стейк-мачете, утиную ножку с апельсиновым соусом. Из напитков предлагают авторские коктейли, лимонады, соки, кофе и чай.

В выходные в Blanc проходят модные вечеринки и концерты, а в будни можно посмотреть фильм, послушать пластинки или даже позаниматься йогой, но только по предварительной регистрации.

3. «Дом 16»

Где находится: Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а

Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а График работы: понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00

понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00 Средний чек: 1700 рублей

1700 рублей Что заказывать: паштет из куриной печени с вишней — 690 рублей; говяжьи щечки — 1100 рублей; треска с соусом унаги — 990 рублей

паштет из куриной печени с вишней — 690 рублей; говяжьи щечки — 1100 рублей; треска с соусом унаги — 990 рублей Какая веранда: самая разнообразная

Ресторан «Дом 16» расположен в историческом здании, где в XIX веке располагалась усадьба Телешова, и в ней отдыхала творческая интеллигенция. Теперь в этом доме проводят вечера москвичи и туристы — здесь можно заново познакомиться с русской кухней, а также попробовать брускетты, хумус и блюда на гриле.

Для посетителей работает общая просторная веранда на 200 человек — здесь можно заказать любую еду и поужинать на свежем воздухе. Площадка — с дощатыми настилами, лавочками и простыми деревянными столами, среди обилия живых растений, «Дом 16» — это возможность отдохнуть в дачной атмосфере, не выезжая из города.

4. «Каспийка»

Где находится: Мясницкая улица, 24/7 с. 2

Мясницкая улица, 24/7 с. 2 График работы: вторник — воскресенье с 12:00 до 00:00, понедельник — с 12:00 до 23:00

вторник — воскресенье с 12:00 до 00:00, понедельник — с 12:00 до 23:00 Средний чек: 2000 рублей

2000 рублей Что попробовать: шаурма с крабом — 520 рублей; магаданские креветки на льду — 850 рублей; осьминог на гриле — 1950 рублей

шаурма с крабом — 520 рублей; магаданские креветки на льду — 850 рублей; осьминог на гриле — 1950 рублей Какая веранда: самая морская

Рыбный ресторан «Каспийка» расположился на оживленной Мясницкой улице. В череде других приметных заведений «Каспийку» отличает ярко-выраженная морская тематика в бело-синей цветовой гамме — антураж моментально погружает в атмосферу отдыха у моря.

Из интересного — филе осетрины с гранатовым соусом. Также можно попробовать свежие устрицы, мидии, краба, рыбу на гриле. А еще в меню есть морской сет на компанию — морские ежи, креветки, мидии и устрицы.

5. From Berlin

Где находится: Садовая-Самотечная улица, 20с1

Садовая-Самотечная улица, 20с1 График работы: воскресенье — четверг с 09:00 до 23:00, пятница — суббота с 09:00 до 00:00

воскресенье — четверг с 09:00 до 23:00, пятница — суббота с 09:00 до 00:00 Средний чек: 2000 рублей

2000 рублей Что попробовать: креветки чака-лака с черным рисом — 1050 рублей; куриная грудка с кокосовым карри и овощами — 880 рублей; домашний яблочный пирог — 780 рублей

креветки чака-лака с черным рисом — 1050 рублей; куриная грудка с кокосовым карри и овощами — 880 рублей; домашний яблочный пирог — 780 рублей Какая веранда: самая домашняя

From Berlin — кафе, вдохновленное Берлином и современным немецким колоритом. Располагается на Цветном бульваре. Гордость проекта — невероятно зеленая летняя веранда, которая всегда собирает восторженные отзывы посетителей.

В кафе домашняя атмосфера, которая подкрепляется меню — кофе и лимонадами, яблочным пирогом, как на даче, винами из небольших хозяйств со всего мира. А еще во From Berlin до 16:00 подают сытные завтраки, например, шакшуку и зеленую гречку с грибами.

6. «Воронеж»

Где находится: Пречистенка, 4

Пречистенка, 4 График работы: ежедневно с 08:00 до 00:00

ежедневно с 08:00 до 00:00 Средний чек: 3000 рублей

3000 рублей Что попробовать: тайский биф-салат — 1320 рублей; ребра Асадо из печи — 3250 рублей; стейк мясника — 2700 рублей; горячий наполеон с вишней — 540 рублей

тайский биф-салат — 1320 рублей; ребра Асадо из печи — 3250 рублей; стейк мясника — 2700 рублей; горячий наполеон с вишней — 540 рублей Какая веранда: самая «мясная»

Гастропроект «Воронеж» занимает старинный особняк на Пречистенке. На первом этаже — закусочная для быстрых обедов, на втором — собственно, сам ресторан «Воронеж» для изысканных ужинов, на третьем — мясной клуб с разнообразием стейков от фермерских хозяйств Воронежской и Брянской областей. Летняя веранда – на крыше, с нее открывается вид на Храм Христа Спасителя.

Изюминка «Воронежа» — кухни российских провинций с акцентом на мясных блюдах. Из интересного в меню ресторана — артишок веллингтон, карпаччо из оленины, мурманский палтус, гречневое крем-брюлле с брусникой. Здесь же можно попробовать и деликатесты, например, костный мозг или эклер с фуа-гра.

7. Eva

Где находится: Большая Грузинская, 69

Большая Грузинская, 69 График работы: ежедневно с 08:00 до 00:00

ежедневно с 08:00 до 00:00 Средний чек: 2500 рублей

2500 рублей Что попробовать: греческий салат — 1390 рублей; гаспачо с крабом и фетой — 1250 рублей; осьминог с томатом на гриле — 2490 рублей

греческий салат — 1390 рублей; гаспачо с крабом и фетой — 1250 рублей; осьминог с томатом на гриле — 2490 рублей Какая веранда: самая светская

Eva — популярный ресторан греческой кухни на Большой Грузинской улице. Он славится не только вкусными блюдами средиземноморской кухни, но и уютной верандой, скрытой от посторонних глаз оливковыми деревьями и кадками с цветами.

Утопающая в зелени веранда считается одной из самых светских в Москве: гости часто встречают здесь известных артистов и блогеров. Однако прежде всего, в Eva приходят насладиться средиземноморской атмосферой и блюдами, приготовленными в дровяной печи и на открытом огне.

8. Tacobar

Где находится: улица Пятницкая, 59/19, с. 5

улица Пятницкая, 59/19, с. 5 График работы: ежедневно с 12:00 до 00:00

ежедневно с 12:00 до 00:00 Средний чек: 2000 рублей

2000 рублей Что попробовать: кесадилья с уткой и перечным соусом — 950 рублей; аквачили с сибасом — 900 рублей; шоколадная пирамида — 700 рублей

кесадилья с уткой и перечным соусом — 950 рублей; аквачили с сибасом — 900 рублей; шоколадная пирамида — 700 рублей Какая веранда: самая мексиканская

«Такобар» — ресторан современной мексиканской кухни. У него небольшая, но уютная веранда, где можно погреться на солнце, сидя в креслах в стиле бохо под соломенными зонтами, потягивая коктейль из трубочки. Поистине, курортное настроение в центре Москвы.

В ресторане можно попробовать восемь видов тако: с креветкой, говядиной, тунцом, пастрами, курицей и беконом, авокадо и огурцом, ягненком и фалафелем. Также есть разнообразные кесадильи, сальсы с начос, гуакамоле и многочисленные мексиканские закуски.

9. «Иерусалим»

Где находится: Большая Бронная, 6

Большая Бронная, 6 График работы: воскресенье — четверг с 11:00 до 00:00, пятница — с 11:00 до 02:00, суббота — с 19:00 до 00:00

воскресенье — четверг с 11:00 до 00:00, пятница — с 11:00 до 02:00, суббота — с 19:00 до 00:00 Средний чек: 1600 рублей

1600 рублей Что попробовать: хумус по-израильски — 490 рублей; скумбрия на углях — 890 рублей; плов сабза из ягненка — 950 рублей

хумус по-израильски — 490 рублей; скумбрия на углях — 890 рублей; плов сабза из ягненка — 950 рублей Какая веранда: самая кошерная

«Иерусалим» — это ресторан израильской кухни с одной из самых необычных летних площадок в городе. Он находится прямо на крыше синагоги в центре Москвы.

С веранды ресторана открывается прекрасный вид на Патриаршие пруды. В меню представлены недорогие блюда из рыбы и мяса на углях, хумус, фалафель и различные сладости, приготовленные по ближневосточным рецептам.

Чтобы попасть в ресторан, нужно зайти в синагогу и подняться на пятый этаж. Гостям предлагают сесть за столики либо в закрытом зале-шатре, либо под открытом небом — если погода позволяет. Приятный бонус — с веранды на крыше ресторана можно увидеть красивый закат.

10. «Квартира 44»

Где находится: улица Малая Якиманка 24/8

улица Малая Якиманка 24/8 График работы: понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00

понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00 Средний чек: 1700 рублей

1700 рублей Что попробовать: борщ от бренд-шефа Вадима Борисенко — 600 рублей; салат с ростбифом и запеченным сулугуни на тосте — 670 рублей; соте из мидий и кальмара — 770 рублей

борщ от бренд-шефа Вадима Борисенко — 600 рублей; салат с ростбифом и запеченным сулугуни на тосте — 670 рублей; соте из мидий и кальмара — 770 рублей Какая веранда: самая музыкальная

«Квартира 44» — уютный пиано-бар на Малой Якиманке (еще одно заведение находится на Малой Ордынке). Там можно весело провести время с друзьями или устроить романтический ужин под живую музыку. Летом в ресторане устраивают концерты на открытой веранде: в будни для гостей играют пианисты, аккордеонисты и балалаечник, а в выходные — джаз-банды и коллективы самых разных направлений — от ретромузыки и рок-н-ролла до французского шансона.

В меню ресторана представлена русская и европейская кухня. Поэтому тут можно попробовать самую разную еду: борщ, куриную лапшу, морепродукты, хрустящие брускетты, а также домашнее варенье и десерты.

11. Bosco Cafe

Где находится: Красная площадь, 3, ГУМ

Красная площадь, 3, ГУМ График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00

ежедневно с 09:00 до 00:00 Средний чек: 2500 рублей

2500 рублей Что попробовать: филе сибаса с пряными травами и картофельным пюре — 1570 рублей; салат оливье с перепелкой — 980 рублей; блинчики с ягодами и маскарпоне — 1250 рублей

филе сибаса с пряными травами и картофельным пюре — 1570 рублей; салат оливье с перепелкой — 980 рублей; блинчики с ягодами и маскарпоне — 1250 рублей Какая веранда: самая кремлевская

Bosco Café — уютный итальянский ресторан, который находится прямо на Красной площади, на первом этаже ГУМа. Поужинать в нем можно как в помещении (красивом зале с черным роялем), так и на летней роскошной веранде с видом на Кремль. В меню представлены блюда итальянской и русской кухни, по вечерам здесь звучит живая музыка.

Бронировать столик Bosco Café лучше заранее: это излюбленное место у москвичей и туристов, которые хотят провести время в знаковом месте. Ресторан славится не только своим местоположением и атмосферой роскоши, но и богатой коллекцией итальянских вин, а также разнообразием десертов.

12. Modus Restaurant

Где находится: 1-й Тружеников переулок, 6

1-й Тружеников переулок, 6 График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 00:00, пятница с 09:00 до 02:00, суббота с 10:00 до 02:00, воскресенье с 10:00 до 00:00

понедельник — четверг с 09:00 до 00:00, пятница с 09:00 до 02:00, суббота с 10:00 до 02:00, воскресенье с 10:00 до 00:00 Средний чек: 4000 рублей

4000 рублей Что попробовать: тартар из говядины — 1990 рублей; салат из осьминога с запеченным картофелем и соусом ромеско — 2500 рублей; ягненок с картофелем — 2400 рублей

тартар из говядины — 1990 рублей; салат из осьминога с запеченным картофелем и соусом ромеско — 2500 рублей; ягненок с картофелем — 2400 рублей Какая веранда: самая деловая

Modus — трехэтажный ресторан в центре Москвы. Здесь работают сразу две веранды, но особого внимания заслуживает площадка на крыше — с панорамным видом на Храм Воздвижения Христа Господня и небоскребы комплекса «Москва-Сити». Она рассчитана на 80 посадочных мест: гости приходят сюда как на деловые ужины, так и на семейные торжества или свидания.

В ресторане можно попробовать блюда европейской, азиатской и русской кухни. Здесь подают мясо, рыбу и морепродукты, приготовленные на открытом огне (кальмар — 1300 рублей, стейки из мраморной говядины — 6500 рублей). А еще в Modus есть завтраки до 15 часов — поэтому можно неспешно собраться и выпить утренний кофе с кашей, сырниками или круассаном на роскошной веранде.

13. «Горыныч»

Где находится: Рождественский бульвар, 1, «Центральный рынок»

Рождественский бульвар, 1, «Центральный рынок» График работы: понедельник — четверг, воскресенье с 08:00 до 00:00, пятница, суббота — с 08:00 до 02:00

понедельник — четверг, воскресенье с 08:00 до 00:00, пятница, суббота — с 08:00 до 02:00 Средний чек: 2500 рублей

2500 рублей Что попробовать: пицца «Горыныч» — 1250 рублей; тартар из говядины с красной икрой и картофельной лепешкой — 930 рублей; ризотто с крабом — 1290 рублей

пицца «Горыныч» — 1250 рублей; тартар из говядины с красной икрой и картофельной лепешкой — 930 рублей; ризотто с крабом — 1290 рублей Какая веранда: самая ароматная

«Горыныч» — модный ресторан на Цветном бульваре, который располагается в здании Центрального рынка. Его главная фишка — большая печь на открытой кухне. Поэтому гостям в первую очередь рекомендуют блюда и закуски, приготовленные на огне: пиццу, горячие лепешки или свежий хлеб на закваске.

Интерьер ресторана выдержан в современном фольклорном стиле, с просторной верандой, где можно поесть на свежем воздухе. Помимо печи, в «Горыныче» есть техасский смокер и гриль, где готовят сочное мясо, рыбу, колбаски и морепродукты. Впрочем, в меню есть много позиций и для вегетарианцев — например, горячие бутерброды из печи с баклажанами и страчателлой.

14. «Аист»

Где находится: улица Малая Бронная, 8/1

улица Малая Бронная, 8/1 График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 00:00, суббота — воскресенье — с 10:00 до 00:00

понедельник — пятница с 09:00 до 00:00, суббота — воскресенье — с 10:00 до 00:00 Средний чек: 3500 рублей

3500 рублей Что попробовать: фритто из кальмара с йогуртом и луком — 1850 рублей; утиная ножка с черносливом — 2350 рублей, медовик — 850 рублей

фритто из кальмара с йогуртом и луком — 1850 рублей; утиная ножка с черносливом — 2350 рублей, медовик — 850 рублей Какая веранда: самая буржуазная

«Аист» — буржуазный итальянский ресторан от Novikov Group. Он находится на Малой Бронной в трехэтажном особняке. На первом этаже — кафе, где можно выпить кофе и провести время с друзьями или коллегами, на втором — ресторан, а на третьем — веранда, утопающая в зелени растений, с видом на Пресненский район.

В меню ресторана представлены итальянские блюда с изысканной подачей. Повара готовят из свежих фермерских продуктов, сами делают домашнюю пасту. В меню представлено много закусок и сыров, большое внимание уделяется десертам — в «Аисте» есть свой кондитерский цех, где для гостей готовят авторские угощения.

15. «Казбек»

Где находится: улица 1905 года, 2

улица 1905 года, 2 График работы: понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00

понедельник — воскресенье с 12:00 до 00:00 Средний чек: 2500 рублей

2500 рублей Что попробовать: хинкали с ягненком и перечным соусом — 780 рублей; оджахури из баранины — 1400 рублей; рулет из сулугуни с овощами — 720 рублей

хинкали с ягненком и перечным соусом — 780 рублей; оджахури из баранины — 1400 рублей; рулет из сулугуни с овощами — 720 рублей Какая веранда: самая грузинская

Ресторан «Казбек» похож на атмосферную и колоритную грузинскую квартиру. Здесь много света, резные ширмы из дерева и огромный буфет, в который встроена настоящая дровяная печь — в ней для гостей пекутся пышные сырные хачапури и свежий хлеб.

Гордость грузинского ресторана — роскошная веранда в стиле тбилисских балконов, с видом на Москву-реку и гостиницу «Украина». Здесь приятно провести время среди живых растений, попивая чай с чабрецом. Веселой компании друзей в заведении предложат тарелку ароматных закусок. Приятный бонус — в ресторане играет живая музыка.

Из оригинального в меню ресторана — цыпленок тапака, хинкали калакури, хачапури с рачинской ветчиной, фондан с фисташкой. А местные сырные тарелки считаются одними из самых впечатляющих в городе — к ним легко подобрать напиток из богатого винного бара.

Летние кафе в Москве — тренд последних лет

В последние годы по всей России стало открываться больше ресторанов с летними верандами. По данным на 2023 год, в Москве их стало больше на 28 процентов, по сравнению с 2019-м. Всего в столице работают около четырех тысяч таких заведений.

Рост числа ресторанов с верандами можно объяснить, в частности, тем, что в Москве, в 2022 году Госдума приняла закон, разрешающий торговлю алкоголем в летних кафе во всех регионах, кроме новых.

Во-вторых, после пандемии в целом стало открываться больше заведений — и рестораны, которые технически могут позволить себе веранды, сделали это, чтобы не потерять выручку. К примеру, у сети «ЯсноРестораны» («Горячий Цех», «Хочу Пури») все заведения, кроме работающих в ТЦ, сразу открываются с летними кафе. А во «Вкусно — и точка» веранды работают более чем в 500 ресторанах, что позволяет увеличить посадку на 40 процентов.

Но в целом позволить себе веранду могут далеко не все рестораны. Экономически они выгодны только при наличии не менее 20 мест — минимум на 30 квадратных метрах — такие площади у заведений есть не всегда. Кроме того, обустройство кафе постоянно становится дороже: за последние годы цены на конструкции и мебель выросли почти на 50 процентов.

При этом, отмечают рестораторы, качественная веранда обычно окупается достаточно быстро. Для этого заведению обычно в Москве нужен год, максимум — два.

Ресторатор, основатель заведений «Мясо&Рыба», общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что представить успешные рестораны без летних веранд в Москве сегодня достаточно сложно.