Туристы заступились за отдыхающих в шлепках с носками

Рейтинг наиболее сомнительных пляжных образов 2025 года, раздражающих окружающих, вызвал бурные споры в соцсетях. Не остались в стороне и подписчики «Крыши ТурДома». Правда, большинство из них предпочло выступить в роли не прокуроров, а защитников. Как оказалось, многие наши читатели готовы простить соседям по пляжу практически любой «прикид», лишь бы они не мешали другим отдыхать. И даже повсеместно порицаемые шлепки и сандалии, надетые на носки, их не раздражают.

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«Это абсолютно нормально, ничем не хуже кроксов или сабо с носками», – заявляют подписчики.

«Носки с сандалиями защищают ноги от натирания. Не вижу ничего плохого. Когда однажды багаж с теплой обувью не прилетел, в ноябре ехал в метро в носках и сланцах. И ничего!» – рассказывает один из опытных путешественников.

«Когда сгорели ступни на островах, ходила в белых носках и шлепках», – говорит другая туристка.

«Да, лучше носки, чем адские изуродованные ногти, которые годами неправильно хрумкали сами книпсерами и заскорузлые пятки», – отмечают третьи, попутно обвиняя российских мужчин в отсутствии «культуры ухода и содержания себя в порядке».

Но выясняется, что сильная половина российского общества и рада бы заняться собой, но порой возникают препятствия непреодолимой силы:

«Супруга ходила на педикюр. Спросила заодно про меня. Ногти не вросшие, пятки чистые. Отказала педикюрша, сказала: нефиг природу трогать».

В итоге мужчинам приходится проявлять изобретательность:

«Сланцы натерли ноги, поэтому в Xanadu Makadi Bay на вечеринку пришел в номерных белых тапочках. И все было супер – вечер прошел удачно».

Очевидцы подобных опытов подтверждают:

«В свете стробоскопа пляска в белых тапочках выглядит феерично».

«Носки с сандалиями – это наше все, по ним мы русских узнаем в любой толпе», – резюмируют подписчики «Крыши ТурДома».

Заступились участники обсуждения и за так называемые бабушкины купальники:

«Винтажные купальники – не дурной тон. Если они войдут завтра в моду, то авторы комментариев про «бабушкино» первыми побегут их покупать. Почему это слово используют с презрительным оттенком?» «Слитные в полоску прекрасны. Со шляпкой особенно», – заявляют дамы.

Зато кавалерам досталось за любовь к минималистичным моделям плавок:

«Почему не упомянули мужчин в стрингах? Много где на пляж только в боксерах-шортах ходят (по-другому неприлично), а у нас плавки подворачивают», – возмутились некоторые.

Но единодушной поддержки не получили. Разгорелась целая дискуссия: одни считают такой подход дискриминацией по половому признаку:

«Женщинам в веревочках на интимных частях тела можно появляться, а мужчинам нет?»

И заявляют, что им не нравится всю зиму созерцать в бассейне пловцов с белыми ляжками.

Другие парируют: «Существуют специальные купальные шорты. Их подбирают по комплекции. Бывают и короткие, и средней длины. А вот плавки – это все-таки для профессиональных пловцов, на пляже не всегда уместны».

«Это вы серьезно?! Плавки не уместны на пляже?!» – изумляются третьи.

Еще один предмет гардероба, за который заступились подписчики, – пресловутая рубашка оверсайз с капюшоном. Некоторые презрительно называют ее «балахон святого пузика 45+». Но для многих туристов это must have:

«Спасает людей с чувствительной кожей от ожогов, носить ее – медицинская необходимость».

И в целом участники дискуссии считают, что главное не как человек одет, а как он себя ведет: