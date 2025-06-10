В Кисловодске устроят демонстрацию экстремальной водной техники

В ставропольском Кисловодске в предстоящие выходные пройдет Второй Фестиваль воды, который будет посвящен открытию купального сезона. Гости фестиваля смогут увидеть трюки с использованием экстремальной водной техники.

«В Кисловодске 14 и 15 июня на благоустроенной территории Старого озера состоится Второй Фестиваль воды, приуроченный к открытию купального сезона. В рамках фестиваля впервые на Ставрополье пройдет выставка экстремальной водной техники. Спортсмены продемонстрируют зрителям различные виды техники и выполнят зрелищные трюки на воде», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

На водной глади озера будут представлены трюки с использованием электрофойла (eFoil — доска с подводным крылом), флайборда (устройства, позволяющего подниматься над водой), серфборда и летающего ранца. После окончания шоу вся техника будет выставлена на берегу озера. Гости фестиваля смогут сфотографироваться с экспонатами, а спортсмены расскажут об особенностях каждого вида техники.

Программа Фестиваля воды включает и другие развлечения для всех возрастов. Запланированы утренняя рыбная ловля, анимационная программа для детей, пенная вечеринка, флайборд-шоу, концерты, а также ночное шоу на воде и световое 3D-мэппинг шоу «Живая вода». Также будут работать фудкорты и спортивные площадки.