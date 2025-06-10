Названы лидеры по росту турпотока в РФ в 2025 году

Туристический поток по России за январь - апрель 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего вырос спрос на поездки в Адыгею, Тверскую и Рязанскую области. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В прошлом году преодолели планку в 90 млн турпоездок [по России], и рост продолжается. За первые четыре месяца плюс 5%. В лидерах по темпам роста у нас Адыгея, Тверская и Рязанская области, Новосибирск, Ульяновская область, Калмыкия, Карачаево-Черкесия", - сказал он в ходе выступления на международном туристическом форуме "Путешествуй!".

По словам министра, регионами-лидерами по числу поездок по-прежнему остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На них приходится почти треть всех путешествий. По ряду регионов отмечается снижение турпотока.

"Рассчитываем, что с учетом высоких показателей майских праздников и предстоящего летнего сезона субъекты смогут выровнять ситуацию. В этом году перед нами стоит амбициозная планка - 98 млн поездок, то есть плюс 8 млн поездок", - отметил Решетников.

Министр также рассказал о развитии автомобильного туризма в стране. Сейчас на портале "Путешествуй.РФ" туристам доступны 85 автомобильных маршрутов, еще 114 находятся в стадии разработки.

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.