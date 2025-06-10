В «Аэрофлоте» рассказали о планах на будущее

Группа «Аэрофлот» в случае открытия аэропортов на юге России могла бы перевезти в 2025 году порядка 60 млн пассажиров, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

По его словам, такой пассажиропоток в последний раз зафиксировали в 2019-м, и есть основания полагать, что при определенных условиях можно повторить этот показатель.

За первые 4 месяца 2025-го группа «Аэрофлот» обслужила более 16 млн пассажиров, что на 2,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. По итогам 2024-го перевезено 55,3 млн человек – рост на 16,8% в годовом выражении. На 2025-й компания ставит цель сохранить объем перевозок на уровне не менее 55 млн пассажиров.

Кроме того, в рамках обновленной стратегии развития «Аэрофлот» планирует к 2030 году увеличить ежегодный пассажиропоток до 80 млн человек. Сергей Александровский отметил, что достижение этой цели во многом зависит от темпов поставок новых российских самолетов.

«Мы долго обсуждали этот вопрос внутри компании и на уровне совета директоров, но в итоге утвердили план в 80 млн пассажиров. Однако без своевременного обновления флота достичь таких показателей будет крайне сложно», – подчеркнул гендиректор.

С февраля 2022 года из-за соображений безопасности приостановлена работа аэропортов в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Краснодар), а также в Симферополе, Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Курске и Воронеже.

Пока официальных решений о сроках открытия южных аэропортов не поступало, но в компании готовы оперативно нарастить перевозки в случае изменения ситуации.