В России направят около 80 млрд рублей на создание горнолыжных курортов

Правительство РФ запустило программы поддержки развития крупных горнолыжных курортов, планируется создать 17 новых курортов с общим объемом инвестиций 76 млрд рублей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Правительство запустило программы поддержки развития крупных горнолыжных курортов. Сейчас поддерживается создание 17 новых курортов от Ленинградской области до Сахалина с общим объемом инвестиций 76 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Об этом вице-премьер рассказал в ходе пленарного заседания Международного туристического форума "Путешествуй!". Чернышенко подчеркнул, что в России проводится большая и системная работа по развитию внутреннего туризма.

"Один из самых эффективных механизмов нацпроекта - программа льготного кредитования. 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тыс. создаются по этой программе. Стоимость проектов - почти 2 трлн рублей", - заявил он.

Еще одна популярная мера нацпроекта - создание модульных средств размещения. По этой программе уже введено 13 тыс. номеров. С учетом востребованности программы правительство приняло решение продлить срок действия, был проведен отбор проектов на ближайшие три года. Минэкономразвития подвело итоги очередного отбора проектов. По предварительным данным, около 11 тыс. новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны, отметил вице-премьер.

О мерах поддержки турбизнеса в ходе пленарного заседания рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он подчеркнул роль единой субсидии для регионов, которая позволяет создавать востребованные туристические продукты на местах.

"На три года это 27 млрд рублей, немалая сумма. Ее можно использовать на обустройство центра города, создание нового турмаршрута, навигации или туристско-информационного центра. В общем, на то, чтобы сделать путешествия более комфортными и интересными. Потенциал роста рынка внутреннего туризма большой, "туристов хватит на всех". Но на первый план в конкуренции выходит умение грамотно, нестандартно подать свои местные особенности, колорит, "фишки", - объяснил министр.

О форуме

Пятый Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Организатором является Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.