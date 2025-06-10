Эксперты обсудили развитие внутреннего туризма в России

Туристическая отрасль в России показывает динамичный рост, совершенствуется ее инфраструктура, а власть смогла превратить стоящие перед индустрией вызовы в возможности. Об этом на международном туристическом форуме «Путешествуй» на ВДНХ заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Форум открылся с представления проектов новых курортов вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В павильоне « Корпорации Туризм.рф» были показаны проекты «Новая Анапа», «Байкальская Слобода», «Долина Айана», «Казань марина» и «Белокуриха Горная». Вице-премьер высоко оценил региональный туристический потенциал.

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание «Открывая Россию: как путешествия меняют страну», которое началось с приветственного слова президента РФ Владимира Путина. Его зачитал Дмитрий Чернышенко.

«В последние годы туризм в нашей стране динамично развивается. Совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов», – подчеркнул Путин.

По его словам, туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов. Он подчеркнул, что решения форума могут способствовать дальнейшему формированию в стране конкурентоспособного туристического рынка.

Премьер-министр Михаил Мишустин в своем выступлении по видеосвязи заметил, что динамика развития внутреннего туризма оказывает влияние на сферы транспорта, общепита, строительства, легкую промышленность, производство автобусов, канатных дорог и многого другого.

«Спрос на путешествия по России ежегодно растет, за прошлый год количество поездок превысило 90 млн. <...> Количество поездок по стране с размещением в гостиницах [к 2030 году] должно вырасти до 140 млн», – сказал Мишустин.

По его словам, чтобы достичь этих целей была принята масштабная программа развития отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за шесть дней форума запланирована обширная деловая программа из более 50 сессий, в которых будут участвовать 350 спикеров.

Говоря о теме пленарного заседания форума, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что путешествуя люди меняются изнутри.

«Когда в регионы приезжают туристы, то меняются регионы, появляются новые возможности и создаются рабочие места», – сказал министр.

Решетников подчеркнул, что государство поддерживает развитие туристической отрасли через национальный проект «Туризм и гостеприимство», а качество сервисов и услуг повышается и растет. По его словам, туристическая отрасль – это для людей и про людей.

«Феномен туристической отрасли последних лет в том, что нам всем вместе удалось превратить вызовы, с которыми мы столкнулись еще в период коронавируса в возможности и эти возможности реализуются», – сказал Решетников.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что ни одна сфера экономики не растет так, как туризм. Он заметил, что важную роль в этом сыграли инвестиции, а также один из самых важных механизмов нацпроекта – программа льготного кредитования гостиниц.