В правительстве России оценили кубанский туризм

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко стенд Кубани на V международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.

«В этом году мы уже приняли 4 миллиона отдыхающих и точно готовы к высокому курортному сезону. Сегодня у нас в регионе 11 тысяч гостиниц, которые могут разместить 630 тысяч человек. Делаем все, чтобы туристы, приезжая к нам, хотели вернуться снова», – заявил Губернатор.

В Краснодарском крае продолжается масштабное развитие туристической инфраструктуры. На текущий момент в регионе одновременно реализуются 65 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 750 миллиардов рублей. Эти вложения направлены на качественное обновление и расширение гостиничного фонда: в ближайшие пять лет планируется ввод в эксплуатацию порядка 50 тысяч новых номеров высокого класса. Это позволит региону не только справиться с растущим потоком туристов, но и значительно повысить стандарты обслуживания.

Однако ставка делается не только на традиционный пляжный отдых. Краснодарский край активно диверсифицирует туристические направления, расширяя спектр предложений. Быстрыми темпами развиваются гастрономический и винный туризм, а также маршруты историко-патриотической направленности. Особое место в этой системе занимают маршруты Победы: более 80 маршрутов пролегают по местам сражений, партизанским тропам и памятникам Великой Отечественной войны, напоминая гостям о героическом прошлом региона.