Посетителям форума представили туристические маршруты Подмосковья

Московская область принимает участие в V международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 10 по 15 июня на ВДНХ в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, регион выступает официальным партнером и презентует на своем стенде туристические возможности Подмосковья.

«На стенде воссоздана атмосфера летнего отдыха: представлены маршруты, фестивали, гастрономические мероприятия и более 90 глэмпингов», – сказано в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителям рассказывают о возможностях активного туризма – от велопрогулок и гольфа до полетов на воздушном шаре и экскурсий к природным достопримечательностям.

Свою продукцию и услуги на форуме презентуют глэмпинги из разных округов Московской области. Форум стал площадкой для делового общения и продвижения региональных туристических брендов. В его открытии принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Стенд Подмосковья работает ежедневно до завершения мероприятия.