В Псковской области вырос турпоток

Число туристов, посещающих Псковскую область, увеличилось в три раза с 2017 года: на данный момент совокупный турпоток превышает отметку в 1,2 млн человек. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая на общем собрании Российского исторического общества.

"Интересным инструментом стал туризм. В 2017 году наш регион посетило менее 400 тыс. человек. В прошлом году совокупный турпоток перевалил за 1,2 млн [человек]. Эта туристическая воронка затягивает и местных жителей, они активно подключаются к мероприятиям, больше интересуются своей историей, гордятся достопримечательностями - например, на стенах древнего Кремля показываем лазерные шоу на историческую тематику: люди приводят друзей, приходят семьями. Много билетов раздаем для семей участников специальной военной операции, воспитанников патриотических организаций, в целом эти спектакли посетили уже более 200 тыс. человек", - сказал Ведерников.

Он также уточнил, что с 2022 года в Псковской области уделяется особое внимание просветительской и патриотической работе в социальных сетях.