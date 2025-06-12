Топ-6 мест в Москве, где можно покататься на катамаранах

Планируйте водную прогулку на выходных!

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Летние развлечения не перестают удивлять своим разнообразием и доступностью. Если ваш отпуск не включает в себя курортные изыски далёких стран, можно без труда найти способ развлечься в родных краях. К примеру, прокатиться на катамаранах по водоёмам в городских парках.

Парк «Царицыно»

Адрес: ул. Дольская, д. 1

Цена: от 800 рублей в зависимости от дня недели

В музее-заповеднике «Царицыно» открыты целые три лодочные станции, где можно покататься на катамаранах – это Верхний, Средний и Нижний Царицынские пруды. На каждой лодочной станции можно арендовать катамаран, а в Среднем и Нижнем Царицынских прудах – ещё и взять на прокат вёсельные лодки.

Имейте в виду, что на вёсельных лодках прокатиться самостоятельно не получится: только в сопровождении инструктора. Если боитесь заблудиться во время катания на катамаране, каждому желающему выдаётся аудиогид.

Адрес: пр-т Мира, 119

Цена: от 800 рублей в зависимости от продолжительности и дня недели

На ВДНХ работает лодочная станция «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду, а также пункт проката на Дворцовом пруду. На 3-м Каменском пруду можно совершить водную прогулку на катамаране и полюбоваться роскошным фонтаном «Золотой колос».

Измайловский парк

Адрес: Аллея Большого Круга, 7/а

Цена: от 800 рублей в зависимости от дня недели

Парк культуры и отдыха «Измайлово» предлагает обширный выбор развлечений на лето. Прекрасная и живописная природа сочетается со всеми инфраструктурными удобствами. Здесь можно весело провести время с детьми, прокатившись на аттракционах, посетить игровую мультиплощадку, верёвочный городок, пострелять в тире и насладиться пейзажами с высоты колеса обозрения.

На лодочной станции работает прокат с арендой катамаранов, моторных лодок и катеров. Насчёт безопасности переживать не стоит: за пассажирами во время водной прогулки внимательно следят спасатели, а каждый пассажир перед началом сплава получает спасательный жилет.

Парк Горького

Адрес: Крымский Вал, 9, метро «Октябрьская»

Цена: от 900 рублей в зависимости от дня недели

Парк Горького – одно из самых излюбленных мест отдыха как у москвичей, так и у туристов. Здесь можно погулять по самому парку, насладиться природой, позагорать или арендовать лодку или катамаран. Правда, в выходные и праздники здесь много народа: если планируете провести время в более спокойной обстановке, выбирайте будние дни.

Прокатиться на катамаранах можно по Голицинскому пруду. Это популярное место среди москвичей, которые не спеша прогуливаются по Пушкинской набережной. Эта набережная – одна из самых больших и обустроенных парковых зон в городе. Кстати, лавочки часто заняты любителями поработать в тишине. На территории парка есть бесплатный WI-FI и розетки: всё для удобства отдыхающих.

В летнее время пруд населяют величественные лебеди, которые нередко украшают водную прогулку. Кстати, протяжённость пруда довольна большая, что позволяет насладиться катанием в полной мере. Советуем приезжать сюда вечером, когда пруд подсвечивается лампами.

Парк «Кузьминки»

Адрес: ул. Кузьминский парк, д.1, стр. 2

Цена: от 300 рублей в зависимости от дня недели

Парк «Кузьминки» – самая популярная зелёная зона столицы. На её территории расположились два пруда: Верхний и Шибаевский. Именно там совершаются водные прогулки и находится зона проката лодок и катамаранов. При желании можно принять участие в субботнем забеге. Он проводится каждую неделю в утреннее время.

Усадьба Воронцово

Адрес: Воронцовский парк, дом 3.

Цена: от 300 рублей в зависимости от дня недели

Парк славится своей огромной благоустроенной территорией и роскошным прудом. На большом Воронцовском пруду можно покататься на лодке или катамаране, не спеша наблюдая за красотами природы и вдыхая аромат распустившихся цветов. Кстати, вода настолько чистая, что, кажется, можно увидеть мелкие камушки, рассыпанные на дне.

В дождливую погоду прокат закрыт, поэтому планируйте свой поход в соответствии с прогнозом погоды. В выходные и праздничные дни в парке многолюдно, в основном это туристы, желающие полюбоваться величественным комплексом, построенным на базе бывшей усадьбы.