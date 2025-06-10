В Грозном открыли купальный сезон

В столице Чечни 10 июня стартовал купальный сезон. Пляжи, на которых разрешено купаться, расположены на территории комплекса «Грозненское море».

«Спортивно-туристический комплекс „Грозненское море“ начнет принимать жителей и гостей столицы с 10 июня. Для отдыхающих будут доступны три развлекательных пляжа: мужской, женский и детский», — сообщается на сайте мэрии Грозного.

Купальный сезон продлится до 15 сентября. Все три пляжа работают ежедневно с 9:00 до 20:00. В этот период следить за безопасностью людей на водных объектах будут профессиональные спасатели.

На всех остальных участках «Грозненского моря» и на других водных объектах города купание запрещено, поскольку они не имеют необходимой инфраструктуры и не оборудованы спасательными станциями, отметили в мэрии.

Спортивно-туристический комплекс «Грозненское море» - один из крупнейших в Чечне инвестиционных проектов, расположенный на берегу Чернореченского водохранилища (его также называют Грозненским морем). Комплекс включает несколько гостиниц, плавучий ресторан, дельфинарий, конный клуб, отдельные пляжи для мужчин и женщин.