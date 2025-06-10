На сколько процентов сократилось число туристов в Анапе

Число туристов в гостиницах Анапы сократилось лишь на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Впрочем, эта цифра основана на том, сколько путешественников город принял с начала года: почти 400 тысяч. А сейчас средняя заполняемость отелей составляет всего 42%.

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Многие отдыхающие решили не ехать в Анапу из-за выбросов мазута и количество бронирований значительно упало, говорит владелец отеля «Пантелей» Пантелей Азов:

Пантелей Азов владелец отеля «Пантелей» «Сейчас, конечно, большой спад броней на июль-август, их очень мало, в июне их сейчас практически нет, то есть на праздники есть несколько броней, приезжают люди, но по сравнению с прошлым годом это большая разница. Ну конечно, мазут, люди испугались, хотя сейчас море чистое. В принципе, я бы не сказал, что там есть какие-то мазутные пятна, уже потеплело, все ждали потепления, чтобы посмотреть, что будет. Буквально пару дней назад я ездил по пляжу, в нескольких местах заехал: нигде нет уже мазута, его не видно. Если где-то там на пляже, на самом песке, маленькие оставались, их тоже сразу убирают. Большая часть людей напугана и ждет от властей решения, что можно купаться и открыты пляжи, только тогда, наверное, поток пойдет на Анапу».

Пока в Анапе запрет на купание, в Геленджике — аншлаг. Турпоток в этот город с начала года составил 665 тысяч человек, что на 10% больше, чем годом ранее. Телеграм-каналы публикуют фото с пляжей: видно, что на берегу места практически не осталось. По данным Роспотребнадзора, пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.

Курортный сезон только начинается, подчеркивает учредитель ресторанов «Причал 93», «Том и ям» и «Хороший год» в Геленджике Алексей Кузнецов:

Алексей Кузнецов учредитель ресторанов «Причал 93», «Том и ям» и «Хороший год» в Геленджике «В этом году, во-первых, погодные условия нестандартные по побережью. Если в прошлом году, например, в мае месяце уже весь май была жара, а турпоток сильно зависит от температуры воздуха и воды, то в этом году весь апрель и май была холодная погода, и вода только-только начинает прогреваться. И я бы сказал, что сезон начинается сейчас, когда наступила жара и море прогрелось. На мой взгляд, было немножко меньше народу, чем обычно, потому что в том числе холод был. Я не ощущаю прорыва и не связываю это с Анапой. Мы общаемся и с отельерами, и с рестораторами, я не ощущаю такого прорыва».

Со стороны туристов вырос интерес к Калининградской области: теперь она становится альтернативой Анапе. По данным сервиса Travelata, отдых на Балтийском побережье сейчас в пятерке наиболее востребованных российских курортов среди организованных туристов. За год доля региона в структуре продаж выросла с 4% до 6%.

Кроме того, по подсчетам компании «Алеан», на 45% выросла популярность Дагестана и на 15% — Азовского побережья Краснодарского края.