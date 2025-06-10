Сколько иностранных туристов приехало в Россию

Несмотря на санкционное давление, Россия все равно остается популярным направлением для миллионов иностранных туристов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении для V Международного туристического форума «Путешествуй!».

«В Россию приехали более 9 млн иностранных гостей, а для многих наших граждан путешествие стало важной частью ежегодного отпуска или школьных каникул детей», — сказал он.

В РФ приезжают не только из Китая и других стран Азии, но и из Евросоюза. Так, в конце мая сообщалось, что страну посетили более 20 тысяч европейцев. Каждый третий турист — то есть около 7 тысяч человек — был из Германии.

В феврале вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в России отмечается увеличение турпотока из других стран, учитывая, что на текущий год также прогнозируется рост отрасли.