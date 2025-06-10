Эксперты рассказали, какие базы отдыха пользуются особой популярностью у россиян этим летом. Также была озвучена стоимость проживания.

Эксперты рассказали, что базы отдыха востребованы у россиян этим летом. К примеру, в десятку самых популярных направлений по версии сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ попали курорт Голубицкая в Краснодарском крае, кубанская Должанская, а также Евпатория и Феодосия.

Что касается стоимости проживания, в среднем за отдых на базе в Голубицкой придется отдать 7317 рублей.

Проживание на базах отдыха в Должанской обойдется в 4311 рублей, а в Евпатории – 4537 рублей.

В десятке востребованных направлений также оказалась Гудаута. Здесь проживание на базе отдыха оценивается в среднем 7468.

Самыми дорогими оказались цены в Петрозаводске, где за сутки придется отдать 9578 рублей.

Ранее сообщалось, что с 4 марта по 26 мая 2026 года Astoria Grande приглашает в путешествия по новым направлениям.

Кроме того, были названы зарубежные и отечественные направления для бюджетного отдыха.