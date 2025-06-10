Эксперт назвала популярные среди туристов отечественные направления

Россияне стали чаще интересоваться внутренними направлениями. При этом их не пугает, что цены на большинство туров выросли, рассказала исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.

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Интерес туристов к внутренним направлениям ежегодно растет. В этом году прирост составил порядка 60%. При этом самыми популярными стали Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Алтай и Карелия.

Такие данные в разговоре с радио Sputnik озвучила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.

При этом эксперт отметила, что туры по этим направлениям стали бронировать примерно на 30% чаще, хотя их стоимость выросла почти на 23%.

Теперь россияне, желающие сэкономить, сокращают звездность отеля, куда заселяются, либо продолжительность отдыха, уточнила Осипова.

Также вырос спрос на туры выходного дня и речные круизы.

Ранее сообщалось, что с 4 марта по 26 мая 2026 года Astoria Grande приглашает в путешествия по новым направлениям.

Кроме того, были названы зарубежные и отечественные направления для бюджетного отдыха.