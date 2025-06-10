Турмаршрут Золотое кольцо получил статус национального

Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут - Золотое кольцо. Об этом на полях Международного туристического форума "Путешествуй!" сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков..

Маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

"Статус национального позволит маршруту более динамично развиваться: увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится туристическая инфраструктура, что будет содействовать увеличению числа туристических поездок. Эти маршруты не только представляют интересные экскурсионные варианты, но и обогащают путешественников новыми смыслами и идеологиями, подчеркивающими богатство и разнообразие российской культуры. Отмечу, что ближайшая презентация маршрута состоится в ближайшие дни в рамках V Международного туристического форума "Путешествуй!"", - пояснил Вахруков.

Маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия.

Близость к Москве (в радиусе 200-300 км) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и ж/д-направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за 3-7 дней. Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д-маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов.