Как укрепляют одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация Петропавловской крепости одной из главных достопримечательностей города. Окончание работ запланировано на 2026 год, передает корреспондент «МИР 24 Анастасия Глебова.

Стены старейшего памятника архитектуры Санкт-Петербурга три столетия хранили тайны мастеров. При Екатерине II памятник «упаковали в гранит, и только теперь, во время реставрации, тяжелые плиты сняли.

300 лет назад строители Петропавловской крепости очень скрупулезно и ответственно подходили к своей работе. Это видно по тому, как положена кирпичная кладка. Также в петровскую эпоху использовалась гидроизоляция для того, чтобы крыша не протекала. Ее состав современные реставраторы пока так и не смогли разгадать.

Это приспособление металлический перрон, который скрепляет кирпич с гранитом. Инженеры XVIII века изобрели механизм, который заводился в стену без ее разбора.

«Стены были сложены из пяти видов кирпича, стены толстые до 20 метров. Внешняя сторона называется эскарповая до восьми метров кирпича, внутренние валганговые до двух метров кирпича», — Марина Логунова, главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга.

Масштабные реставрационные работы в крепости рассчитаны не несколько лет. Специалистам предстоит укрепить, местами переложить почти километр стен. Задача сохранить историческую кладку так, чтобы запаса ее прочности хватило еще минимум на век.

«Самые сложные для работы это углы бастионов. Потому что когда мы подходим к вопросу переборки кирпичной кладки, конечно, там необходима ювелирная работа. Плюс башни, которые также собираются на углах бастионов», — рассказала начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея истории Санкт-Петербурга, Ольга Куликова.

На время реставрации пляж Петропавловской крепости закрыт для посещения. Всю береговую линию занимают гранитные блоки. Каждый пронумерован, чтобы снова занять свое место на стене, когда придет время.