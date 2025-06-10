Итальянец описал 35-часовую поездку в Крым на поезде фразой «думал, будет хуже»

Lenta.ru

Итальянец добрался из Санкт-Петербурга до Крыма на поезде и описал поездку фразой «думал, будет хуже». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге жены-россиянки «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Даже страшно». Итальянец описал 35-часовую поездку в Крым на поезде
© РИА Новости

По словам Симоне, это как хостел на колесах.

«Вот бы всегда так ехал! По мосту едет так быстро, что от этого даже страшно», — описал он путь до Керчи.

Ранее этот же итальянец побывал в Санкт-Петербурге и предпочел этот город Парижу. При этом супруг блогерши обратил внимание на большое количество прохожих в вычурной одежде, с необычным макияжем и прическами.