В Крыму планируют построить 18 новых отелей

Крым готовится к строительству 18 новых гостиниц к 2030 году, которые предоставят гостям полуострова более 5300 комфортабельных номеров и создадут более 1000 рабочих мест. Первая очередь проекта, включающая строительство гостиниц в Сакском регионе, должна быть запущена в 2029 году, вторая — в Евпаторийском регионе в 2030-м.

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Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Гонзий заявил, что туризм в Крыму процветает, и число бронирований на летний сезон растет. Сегодня уже забронировано более половины имеющихся номеров, а туристический поток постоянно увеличивается.

Туристам предлагаются разнообразные виды отдыха: от традиционного пляжного до активного, включая экскурсии по живописным уголкам полуострова. Одним из популярных направлений является посещение уникальных природных достопримечательностей, таких как знаменитый водопад Учан-Су, к которому теперь легко добраться благодаря строительству нового подъемника.

Инвестиции в инфраструктуру Крыма осуществляются целенаправленно, чтобы удовлетворить потребности туристов. Основные строительные проекты, такие как дорога «Таврида», улучшают транспортное сообщение и позволяют легче передвигаться по полуострову.

Таким образом, благодаря инвестициям и инфраструктурным инновациям, отдых в Крыму становится еще более комфортным и интересным для посетителей.

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