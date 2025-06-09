Турагенты объяснили, почему берут деньги за консультации

Тему платных консультаций для туристов подняли турагенты – участники круглого стола Tourdom Camp. С одной стороны, подбор тура и рекомендации – это труд, который должен быть оплачен. С другой – клиенты не всегда к этому готовы.

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Во многих турагентствах за консультацию берут минимальную предоплату – от 3 до 10 тыс. руб., которая идет в зачет стоимости тура. Если турист передумал, деньги ему не возвращают.

Тактика – брать или нет депозит – во многих туркомпаниях зависит от ситуации. Например, в «ТрэвелМаркет» (Екатеринбург) обычный пакетный тур могут продать без депозита.

«У опытного менеджера, использующего четкую подачу информации, подбор потребует немного времени – 3–5 минут, – отметила директора Анна Кабакова. – И даже если турист "сольется", будет не так обидно».

А в случае более трудоемкого запроса, когда надо рассчитать комбинированный тур или несколько стран на выбор, клиент вносит депозит – как правило, 10 тыс. руб.:

«Это своего рода индикатор серьезности намерений. Если человек нуждается в качественной организации тура, он без проблем оплатит».

В турагентстве «Ингостур Центр» практикуют платные рекомендации, когда у туристов возникает вопрос, как выгоднее заказать тур или гостиницу.

«Часто отправляем их бронировать на сайте отеля, особенно по России, где гостиницы дают прямым клиентам условия лучше, чем в любых иных системах бронирования, – говорит руководитель Александр Казин. – Постоянные туристы сами предлагают нам компенсацию за подобные рекомендации. И в любом случае они будут возвратными».

В других туркомпаниях со всеми запросами работают на условиях минимальной предоплаты.

«Даже если человек имеет конкретику – например, уже выбрал отель, все равно менеджер должен сделать определенную работу, подобрать варианты, – рассказал Вадим Тюрин, гендиректор турагентства "Дюла". – И в случае изначально выбранной гостиницы клиент может передумать».

«Когда идете к юристу, нотариусу, врачу, вы же платите за консультацию, независимо от итогового результата? Никаких других доводов не надо», – уверен Вадим Тюрин.

«Мы объясняем туристу, что запрос сложный: требует времени, тщательной проработки, составления наиболее удобных полетных стыковок и экспертных знаний, – рассказывает Анна Кабакова. – В случае изменения планов у туристов проделанная нами работа должна быть оплачена».

Ранее в телеграм-канале «Крыши ТурДома» прошел опрос. Оказалось, что около трети подписчиков (31%) готовы оплачивать консультации по подбору отеля и составлению маршрута отдыха, если их устроит стоимость услуги.