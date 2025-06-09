Губернатор региона сообщил о турпотоке на Черноморском побережье

Порядка 200 тыс. туристов отдыхают на Черноморском побережье в настоящее время, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании в Сочи, где обсуждались вопросы готовности Краснодарского края к летнему курортному сезону.

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По данным Роспотребнадзора, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для отдыха. Также на территорию пострадавших от разлива мазута пляжей был ограничен доступ, установлены соответствующие информационные таблички и аншлаги.

«Сейчас на курортах отдыхают порядка 200 тысяч человек. Самая главная задача для нас - обеспечить безопасность каждого гостя, чтобы впечатления от поездки были только положительными, а туристам хотелось возвращаться снова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что летом в регионе доступны 445 пляжей Черного и Азовского морей общей протяженностью более 115 км.

«За пять лет в полтора раза увеличили количество объектов категории 4 и 5 звезд - сейчас их 354», — отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых. Местные курорты приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для региона. В сезоне 2025 года гостей на курортах Кубани будут принимать почти 11 тыс. гостиниц и отелей, которые одновременно готовы расселить более 630 тыс. отдыхающих.