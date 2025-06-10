Что посмотреть и чем заняться летом гостям в Карачаево-Черкесии

Культурная и туристическая жизнь в Карачаево-Черкесии этим летом будет насыщена фестивалями на любой вкус: гастрономические, музыкальные, исторические, спортивные. Мероприятие по душе найдет каждый путешественник и житель региона. Основные площадки — туристические зоны республики и ее столица Черкесск

Выставка кавказских сыров и меда

13–15 июня на территории туркомплекса "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе КЧР состоится одноименный гастрономический фестиваль.

Посетители смогут отведать разные сорта горного меда, сыра от местных сыроваров, блюда кавказской кухни, а также узнать секреты их приготовления на мастер-классах от шеф-поваров лучших ресторанов региона, посетить выставку работ мастеров народно-прикладного искусства и послушать бардовские песни под открытым небом.

Высокогорный Texnotau JAI

С 3 по 5 июля на всесезонном горном курорте "Архыз" пройдет фестиваль электронной музыки и кавказской культуры Texnotau JAI. Около 40 российских и зарубежных артистов представят свои лучшие живые сеты в синергии с экспериментальной этникой.

Концерты пройдут на высоте 1 650 м в центре курортного поселка Романтик, на верхней канатной станции "Союз" и выкате южного склона трассы "Восток-1" на высоте 2 550 м над уровнем моря.

Концерты классической музыки в горах

5–10 августа курорт "Архыз" станет также одной из площадок фестиваля музыки и науки "Выше звука", в рамках которого будут организованы концерты классической музыки, экскурсии и научно-музыкальные прогулки в горах с учеными.

Фестиваль откроется концертом в крупнейшем парке Черкесска "Зеленый остров" и в четвертый раз объединит деятелей культуры и науки из разных регионов России.

"К истокам культуры"

В начале августа на другом известном курорте Карачаево-Черкесии — Домбае — представят традиции и обычаи народов республики на фестивале "К истокам культуры".

Запланированы выставка работы мастеров традиционных ремесел и народно-художественных промыслов, дегустация горного чая и национальных блюд, различные конкурсы, мастер-классы, в том числе по кавказским танцам и вышивке на войлоке, концертная программа, а также будут работать интерактивные площадки для детей.

Фестиваль маунтинбайка Invoke BikeFest

Когда: 23–27 июля

Где: байк-парк курорта "Архыз"

Любители велоспорта смогут принять участие в массовом спуске с высоты более 3 тыс. м, испытать себя на разных участках трассы высокогорного байк-парка в 25 км и в скоростном спуске, состязаться лицом к лицу с соперником.

День культуры абазинского народа

23–26 июля — культурно-спортивный фестиваль "Абаза", призванный сохранить традиции, укрепить культурные связи абазин (один из пяти субъектообразующих этносов КЧР) и абхазов.

Открытие состоится в парке "Зеленый остров" Черкесска 23 июля — в день выхода в свет первого номера газеты на абазинском языке "Абазашта", которая сыграла и продолжает играть большую роль в сохранении и развитии абазинской культуры, и День государственного флага Республики Абхазия, который был утвержден 23 июля 1992 года.

В Карачаево-Черкесии в этот день ежегодно проводятся различные выставки работ художников и ремесленников, национальных блюд, конкурсы, состязания и мастер-классы. Спортивная часть фестиваля в 2025 году пройдет 26 июля в ауле Старо-Кувинск.

Фестиваль бардовской песни

5–10 августа в поселке Архыз Зеленчукского района республики пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни "Горные вершины". Проводится в Карачаево-Черкесии с 1989 года. Статус всероссийского фестиваль получил в 1998 году, в 2021 году ему официально присвоили имя Юрия Визбора.

Танцевальный карнавал

6–7 сентября в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия ее столицы Черкесска состоится первый в регионе танцевальный карнавал с участием творческих коллективов из Абхазии и Южной Осетии.

Кинофестиваль

19–21 сентября — первый в Карачаево-Черкесии международный кинофестиваль "Перекресток цивилизаций". Площадками мероприятия станут Черкесск и курорт "Архыз". В год 80-летия Победы состоятся показы кинолент о героическом подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, также в рамках кинофестиваля запланирован День белорусского кино.

Памятник XIX века — площадка исторического фестиваля

Исторический фестиваль "Кавказский рубеж" пройдет 4 октября в Усть-Джегутинском районе КЧР на территории памятника XIX века — Красногорской сторожевой башни, построенной в 1832–1837 годах. Она расположена на правом берегу реки Кубани и долгое время была границей между Османской и Российской империями.

В 2023 году башню впервые открыли для посещения туристов, а через год памятник стал местом проведения исторического фестиваля, вызвавшего большой интерес у жителей и гостей республики. Власти региона решили сделать мероприятие традиционным.

Ожидается, что в этом году география участников фестиваля расширится вдвое. Внутренний двор Красногорской башни вновь станет местом знакомства с традициями и историей коренных народов Карачаево-Черкесии. Представленные на фестивале предметы быта, оружие, одежду и сам быт народов республики воссоздадут участники клубов исторических реконструкций, в том числе из Татарстана, Башкирии, Ставропольского и Краснодарского краев.