Эксперты опубликовали прогноз турпотока в Севастополь на лето

Загрузка средств размещения в летнем сезоне 2025 года в Севастополе, по прогнозам, превысит 80%, что в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила исполняющая обязанности начальника управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая.

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«‎Туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая составил выше 69 тыс. человек, что уже на 64% выше показателей прошлого года, за первый квартал вырос экскурсионный поток и составил 722 тыс. человек. Прогноз загрузки коллективных средств размещения на летний сезон составляет более 80%, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года», — сказала Ветлицкая.

Как отметила Ветлицкая, всего в реестре насчитывается свыше 200 гостиниц с общим номерным фондом в 7 250 единиц. В 2025 году реестр пополнился двумя объектами, которые располагаются на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", остающегося одной из главных точек притяжения для туристов. Кроме экскурсионных программ "Новый Херсонес" и государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" подготовили для гостей фестивали, спектакли и театрализованные шествия. Также для гостей города будут действовать свыше 100 туристических, экскурсионных программ, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне разработаны новые туристические маршруты.