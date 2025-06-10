Чем заняться туристам летом в Архангельске

"Белый июнь"

Самый большой фестиваль архангельского лета называется "Белый июнь", он будет проходить с 19 по 29 июня. Фестиваль задумывался как книжный, но сейчас это около десятка направлений: от арт-индустрии и музыки до гастрономии и игры. Правда, в 2025 году литературная составляющая по-прежнему играет ключевую роль.

В центре города развернется грандиозная книжная ярмарка. В Архангельск приедут автор текста Тотального диктанта Марина Москвина и команда проекта. Изюминкой книжной программы этого года станет марафон науки и фантастики. В Архангельск приедет целая плеяда известных молодых авторов в жанре фэнтези: Елена Михалкова, Маша Трауб и Катя Качур. В рамках марафона пройдут лекции и мастер-классы от ведущих ученых и писателей-фантастов, научно-фантастические слэмы и дискуссии.

Программа "Белый июнь. Дети" в этом году будет проходить все дни фестиваля. Юные посетители смогут попробовать себя в профессиях будущего, пообщаться с писателями, создать мультфильм, пройти квест. В рамках направления "Игра" в Архангельске пройдут дискуссии о взаимодействии литературы и компьютерных игр. 22 июня здесь представят военно-стратегическую игру "Разведка 1944", посвященную событиям Великой Отечественной войны.

Кинопрограмма предложит документальные и художественные фильмы о Севере, их можно будет смотреть под открытым небом.

Гастрофестиваль северной кухни уже начался, кафе и рестораны города предлагают попробовать "Русский завтрак", например омлет с пареной репой и соленым луком или кашу с олениной. В дни "Белого июня" рестораны города предложат специальные меню северной кухни, а на уличных площадках будет представлена "Еда поморская".

Фестиваль уличных театров

В Архангельске каждое лето проходит самый крупный и старейший в стране фестиваль уличных театров, его придумал основатель и художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов. С 26 по 29 июня фестиваль пройдет уже в 31-й раз.

Самое красочное событие фестиваля — карнавальное шествие по набережной Северной Двины. В яркой праздничной колонне пройдут артисты и музыканты, а на площадке открытия горожан и гостей Архангельска будет ждать грандиозный сюрприз — 37 хористов петербургского постхора Attaque de panique, исполняющих самые разные современные и модные песни.

Всего в программе выступления 15 коллективов из разных городов России и Белоруссии. Программу Панов и его соратники составляют очень тщательно. Зрителям предстанут театр клоунов с драмой абсурда и буффонадой, окаменелая комедия "Динозавры", барабанное шоу Baraband, трагифарс "Злые рыбы" и даже сказки Пушкина на основе детских рисунков.

Пароход-колесник "Гоголь"

Театральной сценой этим летом станет единственный в России пароход-колесник "Гоголь". Он уже открыл свою 114-ю навигацию. В этом году на старейшем пассажирском судне России будет работать новая программа "Круиз в историю и белые ночи", в рамках которой гости погрузятся в историю парохода, пообщаются с командой и капитаном.

11, 12, 13 и 15 июня "Гоголь" станет площадкой для иммерсивного спектакля "Поморский ковчег". Постановку создает московская труппа "Эскизы в пространстве" совместно с Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова. Материалом для спектакля стали исследования мифов, легенд и фольклора региона — самые важные, исчезающие из исторической памяти страницы истории и культуры архангельской земли.

Парад катеров "Соломбалец"

Архангельск растянулся почти на 40 км вдоль Северной Двины, а его набережная почти 7 км, поэтому многие события, которые происходят в городе, непосредственно связаны с водой. В этом году 29 июня в Архангельске впервые пройдет парад катеров-соломбальцев. Как рассказал директор Северного морского музея Евгений Тенетов, это первый опыт подобной регаты. Примечательно, что в параде примут участие катера, созданные по историческим чертежам, и суда, которые сохранились в семьях архангелогородцев.

Колонна судов совершит водный переход от Кузнечевского моста до Красной пристани, соблюдая линейный порядок. Парад имеет особое историческое значение для города. Деревянные катера модели "Соломбалец", создававшиеся на местной верфи или прямо во дворах на острове Соломбала, долгие годы были неотъемлемой частью речной жизни Архангельска. Суда этого типа отличали надежность, экономичность и уникальные мореходные качества, позволяющие им оставаться практически непотопляемыми.

Соловецкая регата

Главное парусное событие на Белом море — это Соловецкая регата, она проводится с 1974 года. В этом году она стартует из Архангельска 19 июля, а завершится 27 июля. Регата посещает самобытные деревни поморов, в часть из которых можно попасть только морем. Проходит вдоль красивейших островов Онежского залива, заходит в город Онега и финиширует в живописной гавани Благополучия у стен Соловецкого кремля на Соловках.

Как говорит главный судья соревнований Вадим Волоцкой, регата — это еще и сложные гонки. В Белом море погодные условия даже летом могут резко меняться, как и направления мощных приливно-отливных течений. Все это требует от экипажей серьезной подготовки и внимательности.

"Малые Корелы"

Говоря о событиях лета в Архангельске, нельзя пройти мимо праздников и фестивалей самого большого в стране музея-заповедника под открытым небом "Малые Корелы".

8 июня в "Корелах" состоялся праздник Троицы, или, как его еще называют, "зеленые святки". "Праздник в музее-заповеднике начнется с обходов домов, — рассказывает заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий Юлия Волова. — Старинные троицкие обряды, бытовавшие в северных деревнях, оживут в исполнении артистов фольклорно-этнографического театра "Новиця".

Главным деревом праздника считается береза. В Троицу ее ветви приносили в храм, ими украшали иконы. Особый смысл береза имела для девушек: белая кора дерева считалась символом девичьей красы и стройности. "Вход в березовую рощу", "украшение березы в роще", "завивание березки" — эти обряды можно будет увидеть на празднике. А в хороводах, "русалочьих играх", братчине — совместной трапезе, в троицких гаданиях гости музея-заповедника смогут принять непосредственное участие.

12−13 июля в музее пройдет этно-джазовый фестиваль "СеноФЕСТ". Это фестиваль, сочетающий старинные традиции Русского Севера, фольклор и джаз. Слоган фестиваля "Сенокосим и слушаем джаз".

Каждый гость "Малых Корел" в дни фестиваля может принять участие в праздничном шествии на сенокос с веселыми частушками, научиться косить траву и плести венки из цветов, заготавливать сено и метать стог, прогуляться по ярмарке народных мастеров и стать участником мастер-классов от северных ремесленников, проявить себя в задорной "Топотухе", сфотографироваться в костюме северного крестьянина и сыграть в сенобол.

Фестиваль можно не только увидеть, услышать, но и почувствовать на вкус: в дни "СеноФЕСТа" проходят дегустации супа из крапивы или щавеля, северной ухи, чая из чаги и северных трав.

7 августа — День святого Макария и колокольных звонов. Традиция поминовения святого Макария Унженского и Желтоводского — одного из почитаемых на Севере святых — возрождена музеем в 2002 году, когда часовню освятил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Интерьер Макарьевской часовни, памятника деревянного зодчества XVIII века, интересен иконами "расписного неба" — каркасного потолка в виде восьмигранной усеченной пирамиды.

В день памяти святого у часовни проходит водосвятный молебен. Все желающие могут почувствовать себя звонарями, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице.