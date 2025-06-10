РА на Международном туристическом форуме представит адыгейский халюж и сыр

В рамках Международного туристического форума "Путешествуй!" в "Доме российской кухни на ВДНХ" представят более 100 гастрономических достопримечательностей России. Среди них - адыгейский халюж и сыр, сообщает Комитет по туризму и курортам Адыгеи.

Зрители смогут оценить кухню Адыгеи. В программе гастрономическое представление повара адыгейской национальной кухни Фаризы Меретуковой, мастер-классы и дегустация самого популярного национального блюда - халюжа и гордости России - легендарного адыгейского сыра.

В комитете рассказали, что российская многонациональная кухня - это обязательная составляющая путешествий российского национального турпродукта и к тому же самая популярная туристическая достопримечательность.

Всего на форуме выступят больше 50 региональных шеф-поваров, авторов и основателей гастрономических объектов-достопримечательностей из 23 регионов России. Они представят меню флагманских блюд национальной кухни, "ланч-боксы" кухни народов России для групп туристов, русские завтраки в отелях и ресторанах, меню выездного питания региональной кухни "скатерть-самобранка", гастрономические сувениры, программы гастрономических туров и другие готовые решения для сферы туризма и гостеприимства. Куратор и ведущая программы - руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор "Дома российской кухни на ВДНХ" Екатерина Шаповалова.

Организатор форума - Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму г. Москвы.

Международный туристический форум "Путешествуй!" является одной из инициатив в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в России, продленного до 2030 года. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Одной из целей нацпроекта является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Цель форума - создание единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.

Форум включает две части: деловую программу и туристический фестиваль. Ожидается 4 тысячи участников деловой программы форума и порядка 400 тысяч посетителей фестиваля.