Специалист ответил, как изменился турпоток на Алтай за год

Рост туристов на Алтае в этом году ожидается в пределах 5–7%
Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции и. о. заместителя председателя правительства республики Алтай Александр Прокопьев.
По его словам, за последние годы турпоток в регион вырос более чем на 50%.
«Это почти 1 млн новых туристов. Всего в 2024 году приняли 2,7 млн гостей и в этом году ожидаем рост от 5 до 7%», – сказал А. Прокопьев.
В настоящее время в республике действуют 45 туроператоров, 20 из которых могут работать с иностранными путешественниками.
В бюджет региона от туристической отрасли поступает ежегодно более 1 млрд руб.