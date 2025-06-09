Специалист ответил, как изменился турпоток на Алтай за год

Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции и. о. заместителя председателя правительства республики Алтай Александр Прокопьев.

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По его словам, за последние годы турпоток в регион вырос более чем на 50%.

«Это почти 1 млн новых туристов. Всего в 2024 году приняли 2,7 млн гостей и в этом году ожидаем рост от 5 до 7%», – сказал А. Прокопьев.

В настоящее время в республике действуют 45 туроператоров, 20 из которых могут работать с иностранными путешественниками.

В бюджет региона от туристической отрасли поступает ежегодно более 1 млрд руб.