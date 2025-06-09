Эксперты обсудили, как «горячий сезон» пройдет в Татарстане

Лето обещает Татарстану насыщенный туристический сезон — Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5-4,6 млн гостей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. В Казани для приезжих предлагают услуги 235 гостиниц и около 3 тысяч ресторанов. Больше всего на отдых в регион любят приезжать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ближайших республик. Подробнее о предстоящем горячем сезоне — в материале "Реального времени".

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Туристов станет больше на 30%

В этом году Казань примет 4,5-4,6 млн человек — такие прогнозы "Реальному времени" озвучил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Прошлый летний сезон завершился с показателями в 3,2 млн гостей.

«В весенне-летний сезон Казань пользуется самым высоким спросом и является активной для туристической деятельности. В летний сезон активно начинают работать пляжи, водные прогулки по Волге и Казанке, экскурсии на теплоходах, велосипедные маршруты и прогулки по городу. Тем более в этом году Казань после масштабного обновления стала особенно красивой. Уже в ближайшие праздничные и выходные дни с 12 по 15 июня мы видим высокую загрузку средств размещения», — рассказала "Реальному времени" директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По ее словам, в основном в Казань приезжают гости из Москвы, Башкортостана, Чувашии и Марий Эл. Среди районов Татарстана лидерами являются Набережные Челны, Зеленодольский, Нижнекамский, Альметьевский, Лаишевский, Пестречинский и Высокогорский районы. Растет и число иностранных туристов — большая часть из Китая, Индии, Ирана, Турции и Белоруссии.

В Казани работает 235 отелей и гостиниц на 17,5 тысячи мест. Открыто около 3 тысяч заведений общепита:

«Если турист каждый день будет посещать одно заведение, то для посещения всех ресторанов нашего города не хватит и года», — отметила спикер.

Доля бронирований возросла на 9,5%

Большинство туристов — около 47% — планирует поселиться в четырехзвездочных отелях. Еще 38% остановятся в трехзвездочных, а 8% — в пятизвездочных. Такие данные изданию предоставил сервис OneTwoTrip.

«Летом 2025 года интерес к Казани остается стабильным: доля бронирований в отелях города выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе компании.

По данным ресурса, Казань сейчас пользуется популярностью у жителей обеих столиц и других российских мегаполисов. Так, на первом месте находится Москва (доля заказов из столицы составляет 31,1%), за ней следуют Санкт-Петербург (27,9%), Сочи (11,0%), Киров (2,5%) и Нижний Новгород (2,4%).

В прошлом году топ выглядел иначе: Москва также была лидером (41,6%), за ней шли Санкт-Петербург (21,1%), Сочи (6,6%), Сургут (2,2%) и Киров (2,1%).

Рестораны ожидают 10-процентного прироста

Казанские рестораторы в этом году ожидают прироста гостей на 10-15%. Об этом "Реальному времени" сообщила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова.

«Нам бы, конечно, хотелось увидеть прирост гостей на 20-30%. Но в реалиях будем рады росту трафика на 10%. В прошлый летний сезон на туристических улицах в выходные была стопроцентная заполняемость, в будни — около 80%. В спальных районах в ресторанах с верандами достигались те же 80% за счет местных жителей, в заведениях без веранды — ситуация слабее», — рассказала она.

Шарафутдинова выразила надежду, что за три месяца заведения общепита Татарстана посетят 30% всех туристов республики. Прогнозируемую прибыль она не назвала, однако предположила, что рентабельность предприятий может возрасти на 1-2%.

«На сегодня все рестораны готовы к туристическому сезону, потому что многолетняя практика и масштабные мероприятия приучили нас к большому наплыву гостей. Мы каждый год стараемся что-то сделать для усиления привлекательности нашего города. В первую очередь мы хотим, чтобы люди видели разнообразие кухонь, высокий уровень сервиса и качество приготовления», — обозначила гендиректор ассоциации.

При этом ресторанов национальной татарской кухни в Казани насчитывается не более 20.

«На первый взгляд это мало, но это "штучный товар", и востребованность в основном в туристических локациях, — считает Шарафутдинова. — На данный момент мы думаем о развитии и русской кухни, ведь мы внутри России и должны показать аутентичность нашей Родины. Пока таких гастроэнтузиастов, к сожалению, недостаточно. Возможно, это связано с тем, что другие проекты более рентабельные и экономически выгоднее. Но мы надеемся, что и русская кухня найдет свое отражение у нас в регионе».

Что касается кадрового голода, летом планируется привлечь дополнительных сотрудников, в частности из числа старшеклассников и студентов. Шарафутдинова уточнила:

«Это не закрывает все потребности, но тем не менее это поддержка».

Природные объекты

Предложить туристам Татарстан может и отдых на природе — в Дирекции по природным территориям Института развития городов республики в разговоре с "Реальным временем" назвали самые популярные направления.

Волжская тропа — благоустроенная пешеходная тропа вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашской Республики с дополнительным отрезком в Казани. Общая протяженность трека составляет 350 км, маршрут соединяет пять муниципальных районов, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий. В этом году тропу посетили уже более тысячи человек.

Голубые озера — особо охраняемая природная территория. Это комплекс из трех несвязанных озер: Большого, Малого и Проточного, а также заповедник. В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек.

Визит-центр "Юрьевская пещера" — здесь можно посетить экскурсии в Юрьевскую пещеру и Гипсовые штольни или взять в прокат квадроцикл. В выходные дни среднее количество посетителей составляет 280 человек в день, в будние — 25-30.