Составлен рейтинг регионов по бронированиям авиабилетов

Спрос на перелёты в Калининградскую область этим летом стремительно вырос — регион стал главным направлением внутри России. По сравнению с прошлым годом интерес к билетам туда увеличился в четыре раза.

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Этим летом Калининградская область стала лидером по бронированиям авиабилетов среди всех направлений внутри страны. По сравнению с летом 2024 года спрос на полёты туда вырос в четыре раза.

Регион возглавил рейтинг по количеству приобретённых билетов, обойдя даже Москву и Санкт-Петербург, на которые интерес, наоборот, снизился на 22% и 15% соответственно. Согласно данным OneTwoTrip, на Калининградскую область пришлось 21,4% всех летних бронирований.

Среди других популярных направлений оказались Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский и Казань. Однако ни один из этих городов не вызвал такого интереса у туристов, как самый западный регион страны.

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