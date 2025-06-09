«Мокрый» лизинг: названы страны, где не опасаются санкционного давления

Авиапарк «Аэрофлота» может пополняться за счет самолетов иностранных авиакомпаний на условиях международного «мокрого» лизинга. Такую возможность не исключил глава нацперевозчика Сергей Александровский. Узнали мнение авиаэкспертов, какие авиакомпании могли бы предоставить свои борта.

© tourdom.ru

Теоретически в «мокром» фрахте заинтересованы перевозчики с недозагруженным авиапарком, отметили специалисты.

«С этой точки зрения свои лайнеры могли бы выделить авиакомпании с Ближнего Востока, из стран Центральной Азии и Африки», – предположил руководитель консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

«Возможно, есть интересанты из ОАЭ и Узбекистана», – добавил другой собеседник редакции.

Ранее Росавиация уже вела переговоры – правда, о внутренних перевозках по России – с авиавластями Катара, Кувейта, Казахстана, но результатов не получила. В названных странах тогда сослались на нехватку самолетов. Другой фактор, который вынуждены учитывать авиаведомства дружественных государств, принимая решение о партнерстве, – возможные санкции со стороны Европы.

Ближневосточные перевозчики для рейсов в Россию используют, как правило, отдельные самолеты, находящиеся в собственности у авиакомпаний и не задействованные на маршрутах в другие страны. Даже если перевозчик найдет дополнительные лайнеры для лизинга, ставить эти борта на другие направления потом будет сложно: на них могут наложить санкции.

Кроме того, авиакомпания, предоставившая свои борта в аренду для рейсов в Россию, может попасть в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Это означает, что ее самолеты не смогут входить в воздушное пространство государств – членов сообщества.

«Сейчас в стоп-листе ЕС находятся, в частности, все перевозчики Кыргызстана. Страна хочет выйти из него, поэтому вряд ли примет предложение о партнерстве», – считает Александр Ланецкий.

Переговоры о «мокром» лизинге возможны с государствами, не опасающимися давления со стороны Запада.

«Это страны Персидского залива и Африки», – допустил один из авиаэкспертов.

Другой предположил:

«Один из наиболее вероятных интересантов – Киргизия, поскольку она и так находится в списке ЕС. А также Китай, Кувейт, многие африканские государства».

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки в Воздушный кодекс, разрешающие отечественным авиакомпаниям брать в аренду самолеты у зарубежных перевозчиков по схеме «мокрого» лизинга не только для внутренних, но и для международных рейсов.