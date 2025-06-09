Какие события ждут гостей в Дагестане этим летом

Выставки и концерты у моря

Центром культурных мероприятий станет парк Сулеймана Стальского в Махачкале. У берега Каспийского моря каждый выходные будут проходить выставки и концерты. Вот некоторые из них.

Фотовыставка "Сулейман Стальский. Жизнь, творчество, память" и выставка репродукций "Сулейман Стальский в изобразительном искусстве".

Когда: 14 июня

Выставка копий картин из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой "Николай Лаков о Дагестане".

Когда: 15 июня

Выставка репродукций картин Магомеда Юнусилау — одного из основоположников изобразительного искусства Дагестана.

В экспозиции будут представлены коллекции "Историческая картина", "Культсанштурм", "Уходящий Дагестан" и другие.

Когда: 28 июня

Выставка репродукций "Горшельт и Кавказ" из коллекции Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи.

Когда: 13 июля

Выставка "Дагестан глазами Евгения Лансере"

В экспозиции представят копии картин известно советского художника из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой.

Когда: 22 июня и 19 июля

Фотовыставка "Старые села. Уходящая культура" музея-заповедника этнографического комплекса "Дагестанский аул".

Когда: 30 августа

Под шум прибоя в вечернее время каждые выходные в парке будут выступать дагестанские музыканты. Концертная площадка развернется перед Аварским театром. На уличной сцене выступят артисты Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова, государственного оркестра народных инструментов Дагестана, Дагестанского государственного театра оперы и балета и Чародинского государственного народного мужского хора "Поющая Чарода".

Когда: каждые выходные с 17:00 до 19:00

Где: парк Сулеймана Стальского

В это же время в парке можно будет не только посмотреть выставку и послушать музыку, но и поучаствовать в мастер-классах по народному художественному промыслу Дагестана.

Фестиваль фольклора "Горцы"

Ежегодно Дагестан принимает международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" — масштабное событие, объединяющее хранителей народных традиций со всего мира.

В этом году центральными мероприятиями фестиваля станут гала-концерт "Дагестан приветствует гостей" в Русском театре имени Максима Горького 12 и 14 июня и концерт фольклорных коллективов регионов России и Дагестана "Традиции народов России" в Аварском театре имени Гамзата Цадасы 15 июня.

Выездные концерты будут представлены и в горных районах. Фольклорные праздники пройдут в Магарамкентском, Кулинском, Акушинском, Кизлярском, Хунзахском, Хасавюртовском и Буйнакском районах, а также Каспийске, Кизилюрте, Дербенте и Хасавюрте.

Когда: 11−16 июня

Кофейный фестиваль

Махачкалу называют кофейной столицей России по темпам роста числа кофеен и качеству напитка. Неудивительно, что в последнее годы республика становится притяжением любителей кофе, здесь проходят крупные кофейные события. Этим летом в Махачкале пройдет фестиваль Dalla corte cup 2025, который соберет лучших бариста из Северного Кавказа. В программе мероприятия баттлы, дегустация авторских напитков и мастер-классы.

Когда: 20−22 июня

Где: Национальная библиотека имени Расула Гамзатова, Махачкала

День Конституции Дагестана

В честь праздника пройдут концерты на площадке перед Аварским театром и на площадке перед Дагестанским театром кукол в Махачкале.

В этот же день в парке имени Сулеймана Стальского откроются выставка "Дагестан 1920−1930-х годов в изобразительном искусстве" и книжная выставка. В экспозиции представят копии картин из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой.

Когда: 26 июля

Парад кораблей

Парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню Военно-морского флота (ВМФ) России, традиционно пройдут на побережье Каспийского моря в Каспийске. Ежегодно праздник отмечают в последнее воскресенье июля. В парадном строю будут представлены корабли Каспийской флотилии.

Где: город Каспийск

Когда: 27 июля

Состязания парашютистов

В разгар лета в Дагестане можно будет увидеть зрелищные соревнования по парашютному спорту. Для этого у региона есть благоприятные климатические условия и уникальные природные ландшафты. Этим летом в республике пройдут два спортивных состязания — чемпионат по парашютному спорту и Всероссийские соревнования по парашютному спорту.

Когда: в конце июля и в конце августа

Где: аэродром Коркмаскала в Кумторкалинском районе

Фестиваль спортивного туризма

В конце лета в высокогорном дагестанском районе пройдет фестиваль "Цумада". В течение недели его участники смогут пройти горные маршруты по живописным локациям и обучиться навыкам спортивного туризма. Маршруты подойдут как для новичков, так и для профессионалов.

Где проходит: Цумадинский район, село Хонох, долина реки Хварши

Когда: 18−24 августа